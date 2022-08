BMW alerta: Não conduza ou recarregue os eléctricos iX e i4

Alerta sobre problemas em carros não é propriamente um assunto novo. Várias marcas têm sido "obrigadas" a alertar os seus clientes para problemas detetados nos veículos que colocam em causa a segurança.

O mais recente alerta vem da BMW, que pede aos seus clientes que não conduzam ou recarregarem os elétricos iX e i4 devido a perigo de incêndio.

BMW: Há alertas também da NHTSA

O anúncio foi direcionado para os consumidores norte-americanos, pela BMW e pela National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Segundo o alerta, os proprietários de veículos s elétricos BMW iX e BMW i4 deviam urgentemente deixar de conduzir ou recarregar.

A NHTSA forneceu até conselhos sobre os melhores locais onde estacionar os veículos. Como sempre, é o mercado americano a reagir mais prontamente aos problemas de segurança, apesar de todos os iX e i4 em circulação serem de momento apenas fabricados na Alemanha, inclusivamente os comercializados em Portugal, refere o Observador.

Segundo as informações, o problema está relacionado com as baterias, mais especificamente com as células usadas para a formação do pack, onde um eventual risco de curto-circuito no circuito de alta tensão pode originar um incêndio.

De referir ainda que os BMW em causa, o i4 e iX, são os que foram construídos entre 2021 e 2022.