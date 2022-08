Cinco consolas mais vendidas em segunda mão

A procura de produtos em segunda mão não é de agora e abrange qualquer tipo de produto ou bem. Com o passar dos anos, tornou-se num mercado forte que originou o aparecimento de várias plataformas de venda destes produtos.

Tal como não poderia deixar de ser, é um mercado que abrange também as consolas de videojogos e recentemente um estudo da Cash Converters veio elucidar qual o top 5 nessa loja. Venham descobrir connosco.

Que o diga um estudo recente levado a cabo pela loja (online e física) de venda de produtos em segunda mão, Cash Converters.

Segundo os dados obtidos por esse estudo da Cash Converters, de 2021 para este ano, foi registado um aumento de 6% na venda de consolas em segunda mão. E foi também possível determinar o top 5 destes números.

Top 5 de vendas de consolas em 2ª mão (segundo a Cash Converters)

Bastante interessante, a lista do Top 5:

1. Nintendo Switch

Lançada em 2017, a Nintendo Switch lidera a lista das consolas mais compradas em segunda mão. Esta consola conta com dois comandos que podem ser utilizados em conjunto e permitem, entre outras coisas, a deteção da forma da mão num jogo de pedra-papel-tesoura através da sua câmara de infravermelhos. A par disto, é ainda possível sincronizar até oito consolas Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite e participar em jogos no modo multijogadores.

2. Playstation 4 SLIM

A PlayStation 4 Slim ocupa o segundo lugar na lista de consolas mais vendidas em segunda mão. Lançada em novembro de 2013, esta foi a primeira consola Sony a apresentar a Unidade de Processamento Acelerado (UPA) AMD x86-64, que trouxe um melhor desempenho dos jogos. Este modelo permite, através da PlayStation App, a interatividade entre vários aparelhos e serviços, ativar a Playstation 4 à distância para continuar a jogar num segundo écran através do Remote Play e ainda transmitir conteúdo que está a ser jogado ao vivo para amigos. A versão Slim, além de mais esguia, permite ainda uma maior eficiência energética.

3. Playstation 4

A PlayStation 4 é a terceira consola mais comprada em segunda mão e permite jogar alguns dos jogos mais famosos como FIFA, Minecraft ou Call of Duty The Last of Us. Esta consola trouxe algumas inovações como rodar DVDs e discos Blu-Ray, permitir a visualização de vídeos online e aceder a apps de streaming. Possui ainda o modo de jogo online com amigos ou a gravação de jogos de forma prática e partilhá-los em redes sociais como Youtube, Facebook, Twitter e Twitch.

4. Nintendo WII MOD. RVL-001

A Wii, desenvolvida e comercializada pela Nintendo, é a 4ª consola desta lista. Foi lançada em 2006 para competir com a Xbox 360 da Microsoft e a Playstation 3 da Sony. Esta consola introduziu o Wii Remote, o comando que serve como “ponteiro” portátil. O nome Wii pretende representar duas pessoas lado a lado – uma analogia à reunião entre jogadores.

5. Playstation 2 Slim

A Playstation 2 SLIM é a mais antiga e a última desta lista. Foi lançada no ano 2000 e é a sucessora do primeiro modelo da PlayStation. Devido ao sucesso de vendas desta consola, os seus jogos continuaram a ser fabricados mesmo depois do lançamento da Playstation 3 e o fabrico da Playstation 2 só cessou 13 anos após o seu lançamento, em 2012.

