Xiaomi: Mota elétrica dispara dos 0-100 km/h em 4 segundos

Procura uma mota elétrica? No segmento da mobilidade elétrica não fazem parte apenas e só carros! Há que ter em conta também as trotinetas, os aviões, os segways, as motas elétricas, etc. Relativamente às motas elétricas são várias as marcas que têm apresentado os seus trunfos para este segmento.

A Xiaomi tem também uma moto elétrica que se chama Segway Apex e vai dos 0 aos 100 km/h em 4 segundos.

A Xiaomi é a empresa Chinesa que cria e vende de tudo. Além da forte presença no segmento mobile, a marca tem também veículos elétricos e em breve deverá chegar ao mercado a sua mota elétrica de pista. Depois de vários meses sem novidades, a empresa revelou que Segway Apex irá chegar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4 segundos.

Esta mota, que está a ser desenvolvida em parceria com a Ninebot tem 150 cv e poderá chegar aos 200 km/h de velocidade máxima.

Veja a mota elétrica da Xiaomi em ação..

Se é fã dos veículos de duas rodas, mais concretamente de motas, então aguarde pelo lançamento da Segway Apex. A empresa não divulgou muito mais informação sobre esta moto elétrica que promete ser um caso de sucesso de vendas.

Há cerca de um ano a Xiaomi lançou a HIMO T1 que tem estilo de uma mota, mas, na verdade é uma bicicleta. A bicicleta elétrica surgiu no seguimento do seu carro, um SUV de 11 900 euros, sendo um novo produto com a chancela de qualidade da Xiaomi.

