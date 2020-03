Sejam quais forem as plataformas, há jogos para todos os gostos o que inclui, jogos completamente tresloucados e insanos. Plants vs Zombies é precisamente um desses jogos e já anda entre nós há bastante tempo.

Recentemente foi anunciada mais uma dose extra de loucura para Plants vs Zombies: Battle for Neighborville.

Quem é que, no seu perfeito juízo, se iria lembrar de criar um jogo em que plantas meio loucas se confrontam com maquiavélicos zombies numa luta pelos jardins e casas das nossas localidades? E se tanto plantas como zombies tivessem mais de 20 classes de totalmente personalizáveis, incluindo uma classe de Jogo Cooperativo para cada fação?

É um conceito tão insano que, realmente acaba por funcionar. Especialmente se o jogador também tiver uma boa dose de insanidade dentro dele…

No início do mês a Electronic Arts revelou algumas novidades para Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Durante o mês de Março, os jogadores irão descobrir em Battle for Neighborville o novo Wizard Mago entre potes de ouro, o chapéu de duende e muito mais, à medida que as festividades forem avançando no último Festival de Battle for Neighborville: Luck o’ the Zombie.

Este mês, a Battle for Neighborville tem algo mágico: o novo personagem Wizard Mago está disponível no final do mapa de prémios, desde o passado dia 2 de Março! Adicionalmente, os jogadores podem ganhar o fato Rare Citron 5000 a meio do caminho, para além do facto lendário Wishbreaker do Wizard, assim que forem desbloqueados todos os prémios deste mês.

O novo Wizard Mago é um poderoso mágico que pode cavalgar sobre as cabeças dos aliados, para além de mostrar as suas habilidades sobrenaturais enquanto personagem solo e abrir ainda mais estratégias para o seu esquadrão. Vejam aqui mais informações sobre o Wizard e as suas habilidades.

Segundo o comunicado da Electronic Arts, quem não conseguir ganhar o Wizard no mapa de prémios deste mês, terá sempre a oportunidade de o desbloquear em Abril pela módica quantia de 500.000 moedas.