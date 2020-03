China: Taxa de reconhecimento facial é de 95% mesmo com máscara

Devido ao surto do Coronavírus, é natural que praticamente todas as pessoas na China usem mascara. No entanto, isso traz problemas relativamente ao reconhecimento facial.

Mas a situação está a ser ultrapassada com uma nova tecnologia que, mesmo com a máscara, deteta os rostos com 95% de precisão.

Num país em que quase todas as pessoas têm o rosto tapado com uma máscara, de que modo é feito o reconhecimento facial? Pois, torna-se um pouco complicado. Mesmo a China que é conhecida por ter dos sistemas mais sofisticados do Mundo, viu agora esta situação a tornar-se num verdadeiro desafio.

No entanto, como diz o ditado, a necessidade aguça o engenho e, assim, a China teve que arranjar uma forma de melhorar, ainda mais, esta tecnologia.

Nova tecnologia faz reconhecimento facial com 95% de precisão, mesmo com máscaras

De modo a ultrapassar a dificuldade de detetar os rostos com as máscaras, foi criado um melhoramento nestes sistemas.

A empresa chinesa Hanwang Technology desenvolveu a primeira tecnologia de reconhecimento facial da China que permite identificar as pessoas, mesmo que estejam a utilizar máscaras.

O segredo para o potencial da nova tecnologia prende-se com o facto de se ligar a um sensor de temperatura, que permite medir o calor do corpo, enquanto identifica o nome da pessoa.

Segundo a empresa, este sistema recorre a uma base de dados com cerca de 6 milhões de rostos sem máscara, e ainda a um arquivo, com menos dados, de rostos com máscara.

Assim, de momento a empresa tem disponíveis dois produtos diferentes. Um deles faz o reconhecimento facial de uma forma única e é adequado, por exemplo, para a entrada de edifícios.

Por sua vez, o segundo produto traz um sistema de reconhecimento ‘multicanal’, ou seja, utiliza várias câmaras ao mesmo tempo.

Resumidamente, o sistema mas complexo e avançado é capaz de identificar, apenas no espaço de um segundo, 30 pessoas ao mesmo tempo.

Huang Lei, vice-presidente da empresa, afirma ainda que:

Ao usar uma máscara, a taxa de reconhecimento pode chegar aos 95%, o que garante que a maioria das pessoas possa ser identificada.

Por outro lado, Lei adianta também que a taxa de sucesso para pessoas sem mascara pode chegar aos 99,5%, o que é um resultado surpreendente.

Para além do reconhecimento facial, o sistema é também utilizado para detetar a possibilidade de infeção do Coronavírus, através da temperatura corporal.

Mas ainda há mais, pois devido à elevada taxa de precisão, poderá ser utilizado pela polícia chinesa na identificação de suspeitos de crime, e ainda ajudar a encontrar pessoas procuradas pela justiça, mesmo que escondam o rosto.

O único obstáculo ao reconhecimento que a empresa entende poder haver, é quando a pessoa usa óculos.

