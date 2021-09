Xiaomi confirma planos para um carro elétrico e prevê 900 mil unidades até 2027

Assim como a Apple, também a Xiaomi planeia entrar no mercado automóvel. Depois de conquistar o segmento dos smartphones, espera-se que a mais recente aposta seja também um sucesso. Agora, a empresa de tecnologia confirmou os seus planos para um carro elétrico.

A chegada prevê-se para 2024 com a entrega de 900.000 unidades em três anos.

A Xiaomi criou uma divisão automóvel na qual investirá 10 mil milhões de dólares na próxima década, por forma a posicionar-se num mercado com uma concorrência crescente. De acordo com a imprensa chinesa, a primeira fábrica de automóveis da Xiaomi entrará em funcionamento em 2024.

Assim que terminar, com sucesso, as negociações com a Hyundai – cujas instalações estão localizadas em Pequim – a Xiaomi começará a produção dos carros elétricos da marca que é um sucesso no mercado dos smartphones.

A partir daí, a empresa lançará anualmente, durante três anos, um novo modelo, aumentando, assim, a sua capacidade de produção. O objetivo é que, em três anos, a Xiaomi consiga produzir 900.000 unidades de carros elétricos, entre 2024 e 2027.

Tendo em conta as novas apostas, vindas também de empresas que são especializadas noutros segmentos, a Xiaomi está ciente que, aquando do lançamento dos seus carros elétricos, a concorrência será muito forte e a entrada no mercado poderá ser dificultada. Por isso, a empresa tem um plano que prevê ser a solução para este problema.

Os rumores indicam que o lançamento dos seus produtos envolverá prejuízo, pois a Xiaomi perderá cerca de 10%.

O investimento feito para o lançamento dos seus carros elétricos juntar-se-á ao esforço para o desenvolvimento de um sistema de condução autónoma. Este que será um dos aspetos mais importantes da sua entrada no setor automóvel, mas também dos mais arriscados. Afinal, conforme admitiu Elon Musk, recentemente, a condução autónoma é mais difícil de concretizar do que se pensa.