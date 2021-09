Vibrações dos motores das motos de alta potência podem danificar câmara do iPhone

O iPhone está equipado com sensores e estabilizadores sensíveis, ainda assim duráveis, que são parte do módulo de fotografia. Segundo um documento emitido pela Apple, o utilizador ao expor o seu iPhone a vibrações de alta amplitude em certas faixas de frequência, especificamente aquelas geradas por motores de motos de alta potência, pode levar a uma degradação do desempenho do sistema de câmaras.

Não é uma situação que aconteça num curto espaço de tempo, mas quando o equipamento está sujeito a estas vibrações durante longos períodos, há hipótese de uma perda de performance.

Fortes vibrações das motos de alta potência podem danificar câmaras do iPhone

É cada vez mais usual os utilizadores colocarem o seu smartphone preso ao guiador dos motociclos. O iPhone é colocado num suporte e oferece várias informações que o condutor poderá usar. Nalguns casos pode haver um problema.

Segundo um comunicado, a Apple refere que o utilizador ao expor o seu iPhone a vibrações de alta frequência, e durante muito tempo, este comportamento poderá danificar os sensores da câmara permanentemente. A empresa observa ainda que o Estabilizador Ótico de Imagem (OIS) e os sistemas de Auto Fócus (AF) da câmara do iPhone são projetados para durar.

Contudo, a exposição direta e durante longos períodos a vibrações de alta amplitude pode danificar ou degradar o seu desempenho e afetar a qualidade geral da foto e do vídeo.

Os motores de motociclos de alta potência ou de grande volume geram intensas vibrações de grande amplitude, que são transmitidas através do chassis e do guiador. Não é recomendado fixar o seu iPhone a motos com motores de alta potência ou de grande volume, devido à amplitude da vibração em certas gamas de frequência que estas geram. Fixar o seu iPhone a veículos com motores de pequeno volume ou elétricos, tais como ciclomotores e scooters, pode levar a vibrações de amplitude comparativamente mais baixa, mas se o fizer, recomenda-se um suporte amortecedor de vibrações para diminuir o risco de danos no seu iPhone e nos seus sistemas OIS e AF. Recomenda-se também evitar a utilização regular por períodos prolongados para diminuir ainda mais o risco de danos.

Portanto, em causa poderá estar o tipo de suporte que sendo fraco e passando toda a vibração intensa para o equipamento, levará, como disse a Apple, a uma degradação da qualidade da imagem.

Este tipo de problema, que só agora foi detetado, poderá ter acontecido apenas a um nicho de utilizadores. Motos de alta cilindrada, grandes períodos de utilização do smartphone preso ao guiador e suportes de fraca qualidade. Estes parecem ser os requisitos para o iPhone perder performance na câmara.