EA revela novos 4 Especialistas de Battlefield 2042

Battlefield 2042 acelera para a ação e o Teatro de Operações, aos poucos vai-se revelando. Desta feita, a Electronic Arts revelou 4 novos vídeos sobre 4 dos Especialistas que iremos encontrar no jogo.

Venham vê-los e conhecer melhor estes membros das forças especiais que vão dar luta em Battlefield 2042.

O mundo de Battlefield 2042, como já tivemos oportunidade de ver aqui ou aqui, é um mundo devastado pelas alterações climáticas e pela ganância do Homem.

O planeta encontra-se esgotado e as poucas áreas habitáveis são agora o palco de um conflito que envolve toda a Humanidade.

Com o calor do conflito a aumentar, a guerra é inevitável e Battlefield 2042 decorre precisamente num cenário futurista extremamente negro e incerto.

O jogo, que apresenta cenários dinâmicos e em constante mutação, tem suporte até 128 jogadores em simultâneo com a promessa de a experiência de Battlefield 2042 vá ser intensa e massiva.

Existem vários especialistas (classes de soldado) à nossa disposição e a escolha de cada um, irá ter um impacto profundo na experiência.

Cada especialista apresenta as suas próprias características e tem ao seu dispor uma Especialização e Habilidade distinta. Quanto ao resto do loadout de cada um, já poderá ser personalizado pelos jogadores.

Recentemente a Electronic Arts revelou 4 vídeos dedicados a 4 Especialistas de Battlefield 2042. Venham ver...

Webster Mackay

Mackay é um durão..., mas, um durão com consciência. Seguindo as pisadas do seu pai, Webster alistou-se no exército canadiano ainda jovem. Aí conseguiu criar uma carreira militar, levando-o a integrar a Task Force 2, uma força especial de contra-terrorismo.

Após se ter retirado do exército, Webster foi atrás dos seus sonhos de explorar o mundo e viver nos limites. Com a classe de Assalto, Webster luta pelos NO-PAT (Sem Pátria).

Especialidade: Grappling Hook (gancho) - permite-lhe aceder a locais de difícil acesso, com o recurso a um gancho que faz parte do seu equipamento.

Atributo: Nimble (agilidade) - Webster é mais ágil que os restantes Especialistas, permitindo-lhe passar despercebido enquanto anda e mira os seus alvos.

Wikus “Casper” Van Daele

Wikus é um ex-operacional de recolha de inteligência na África do Sul. É um exemplo claro de soldado de Reconhecimento que domina a arte da camuflagem e de hits à distância.

Solitário e cirúrgico na sua ação faz dele um Sniper de eleição na Task Force.

Especialidade: OV-P Recon Drone - com este drone, Wikus identifica inimigos nas proximidades e consegue inclusive, lançar uma descarga EMP para desorientar os seus equipamentos.

Atributo: Movement Sensor (sensor de movimentos) - permite-lhe detetar mais facilmente inimigos nas proximidades, esteja a usar ou não o drone.

Pyotr “Boris” Guskovsky

O engenheiro da equipa, Boris nasceu na União Soviética e é um especialista no uso de armas, especialmente quando usadas em táticas defensivas.E Battlefield 2042 bem vai precisar delas.

É um soldado agressivo que pretende tomar o controlo do campo de batalha pela força e apesar de causar extremos danos colaterais e destruição, tornou-se num membro valioso da Task Force.

Especialidade: SG-36 Sentry System - arma defensiva que quando deteta inimigos dentro de um certo range, inicia fogo imediato.

Atributo: Sentry Operator - quando a arma marca um inimigo, este fica visível no radar

Maria Falck

Maria é a cirurgião da companhia. Uma médica exemplar que não demonstra fraqueza, medo ou hesitação debaixo de fogo e dessa forma conseguiu ao longo de 6 anos, servir o exército alemão com distinção. Participou em missões no Norte de África e Médio Oriente sempre com o objetivo de trazer algo de bom aos locais por onde passou.

As suas motivações atuais passam pela descoberta do paradeiro do seu filho, desaparecido desde o momento em que se juntou aos NO-PAT (Sem Pátria).

Especialidade: S21 Syrette Pistol - dispara uma seringa que cura os aliados e causa dano aos inimigos

Atributo: Combat Surgeon (Cirurgião) - permitir ressuscitar aliados mortos em combate com saúde completa após reanimação