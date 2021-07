Ripple Effect Studios anunciados pela Electronic Arts

A Electronic Arts anunciou que os estúdios responsáveis pelo desenvolvimento de Battlefield 2042, os DICE LA, passaram a denominar-se de Ripple Effect Studios.

Estas notícias, segundo a companhia americana, não terá nenhum impacto no desenvolvimento do jogo.

A Electronic Arts revelou recentemente que os estúdios DICE LA, passaram a chamar-se de Ripple Effect Studios e continuarão a trabalhar com a DICE para desenvolver Battlefield 2042.

Segundo o comunicado, o lema do estúdio assenta na ideia de que pequenas ideias podem crescer e torna-se parte de inovação e mudança na forma como a indústria aborda o desenvolvimento de jogos, o serviço ao vivo, a vida em estúdio e o envolvimento da comunidade.

“Na Ripple Effect Studios, a inovação e a qualidade estão na vanguarda de cada projeto, pois mesmo a menor ideia pode mudar o mundo. Esta é a característica determinante por trás do novo nome do estúdio“, disse Christian Grass, GM da Ripple Effect Studios. “Estamos tão orgulhosos do nosso trabalho como DICE LA e a equipa DICE será para sempre parte do nosso ADN, mas nos últimos oito anos, desenvolvemos a nossa própria cultura e a nossa própria maneira de fazer as coisas. Estamos entusiasmados por olhar para o futuro, expandir a equipa e estabelecer a nossa própria identidade.”

Vince Zampella, fundador da Respawn Entertainment e diretor-geral do grupo assumiu um papel de liderança expandido em janeiro de 2020, que inclui a supervisão da Ripple Effect Studios.

Juntos, Vince e Christian estão focados em trazer artistas, designers, engenheiros líderes da indústria à medida que a equipa continua o seu trabalho inovador em Battlefield 2042 – e começa o desenvolvimento de um projeto ainda por anunciar.

“O estúdio tem um grande histórico e está prestes a crescer em mais um reduto de jogos de alta qualidade“, disse Vince Zampella, fundador da Respawn Entertainment. “Com um novo campus incrível vindo para Los Angeles e posições remotas disponíveis, agora é um ótimo momento para considerar juntar-se a nós.”

Segundo o mesmo comunicado, no próximo dia 22 de julho, pelas 18:00 horas, será emitido um EA Play Live Main Show no qual Christian irá revelar o que ele e a equipa da Ripple Effect têm estado a trabalhar. Ou seja, nessa altura, deveremos conhecer mais detalhes sobre Battlefield 2042.

Battlefield 2042, será a próxima experiência da série de guerra e coloca o jogador no meio de um conflito entre duas superpotências, num confronto em que os cenários de guerra e equipamentos estão em constante evolução. Pelo meio existem os denominados NO-PATS, ou seja, refugiados sem pátria que terão um papel fundamental no conflito que se aproxima.

No entanto, também o planeta mudou e as alterações climáticas trouxeram um redesenho da Terra. Este pormenor acaba por ter particular importância no decorrer do jogo. Com o planeta em constante mutação, o conflito eclode entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas, neste conflito, a vitória poderá significar a sobrevivência ou morte.

Com efeito, já foi divulgado que o jogo vai apresentar várias novidades, incluindo um sistema atmosférico dinâmico que fará com que surjam tempestades violentas de uma forma aleatória, ou outros eventos ambientais que trarão um maior grau de exigência aos jogadores.

Com combates online até 128 jogadores em simultâneo (modos Conquest e Breakthrough), Battlefield 2042 promete voltar as ser uma tremenda e massiva experiência militar… nos PC, Playstation e Xbox.

Battlefield 2042 está previsto para 22 de outubro deste ano para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One.