COVID-19: Fresh Master da Hisense elimina 93.54% das partículas virais

A Hisense, empresa líder em tecnologia de consumo, anunciou recentemente que o seu mais recente ar condicionado FRESH MASTER já se encontra disponível no mercado português.

Este é um modelo ágil e adaptativo, o HISENSE FRESH MASTER conta com uma avançada tecnologia de ionização HI-NANO, capaz de eliminar 93.54% das partículas virais em apenas 2 horas.

A Hisense, em colaboração com a Texcell, Organização Internacional de Investigação especializada em provas virais, levou a cabo um conjunto de testes onde foi possível confirmar o efeito inibidor da tecnologia HI-NANO da Hisense sobre o novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Sistemas de climatização residenciais para acabar com o vírus dentro de casa

Os novos modelos de ares condicionados da marca dispõem da última inovação destinada a assegurar um espaço livre de vírus e bactérias. Por exemplo, através da HI-NANO, tecnologia patenteada pela marca, é possível eliminar de forma rápida e segura as bactérias do ar.

O gerador de iões HI-NANO foi desenvolvido pela Hisense e está presente em modelos como Fresh Master ou Energy Pro.

O ar condicionado Hisense FRESH MASTER, único da gama doméstica A+++ no aquecimento e arrefecimento, monitoriza a qualidade do ar através da deteção de CO2, alertando o utilizador através de uma luz LED que muda de cor, vermelho, amarelo e verde conforme a qualidade do ar é má, média ou boa respetivamente, introduzindo ar fresco do exterior com um caudal de 50 m3/h.

Vem ainda equipada com um sensor de luminosidade que ajusta o seu modo de funcionamento ao dia e noite com WI-FI incorporado com reconhecimento de voz através dos assistentes de voz Google Assistant ou Alexa, proporcionando um melhor conforto, economia e eficiência energética.

O utilizador poderá desfrutar também da aplicação HiSmart Life, através da qual consegue configurar itens como temperatura, fluxo, velocidade ou mesmo ativar vários temporizadores, semanais, diários ou alternativos, e conta ainda com um sistema de autodiagnóstico. Tudo a partir do seu dispositivo móvel, onde e quando quiser.

