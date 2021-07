eVTOL de uma pessoa pode em breve ser um meio de transporte

Depois de ouvirmos falar em táxis voadores que transportam 40 pessoas saiba que, brevemente, haverá um eVTOL de uma só pessoa que lhe permitirá ter um transporte confortável e completamente exclusivo.

O iFLY voa através da utilização de oito hélices e oito motores elétricos alimentados por baterias, e o lançamento está para breve.

Imagine ter o seu próprio eVTOL, mesmo em frente à sua casa, à espera de o levar para onde quiser bastando, para isso, carregar num botão. Isso pode parecer material para ficção científica, mas a startup de mobilidade aérea NeXt está a produzir precisamente um veículo deste tipo.

O iFLY é um veículo aéreo pessoal totalmente novo, totalmente elétrico e de descolagem e aterragem vertical, criado para um transporte seguro, conveniente e amigo do planeta. Se perguntarmos a alguém que superpotência deseja ter, a capacidade de voar está mesmo no topo da lista e é uma das mais antigas e duradouras aspirações humanas. O iFLY leva o voo a novas alturas, tornando-o simples e seguro para todos.

Escreveu a NeXt no seu website.

E a empresa não está a brincar. O iFLY funciona através da utilização de uma aplicação móvel intuitiva onde basta tocar num mapa para selecionar um local de aterragem de destino utilizando o ecrã táctil num dispositivo móvel iOS ou Android. O dispositivo não necessita de um piloto. Simplesmente leva-o ao destino desejado por si mesmo.

A NeXt está, portanto, atualmente a explorar a possibilidade de qualificar o iFLY como Powered Ultralight com a FAA, a fim de poder pilotar o veículo sem uma licença de piloto. O iFLY voa através da utilização de oito hélices e oito motores elétricos que funcionam com baterias. Além disso, está também equipado com um confortável compartimento de passageiros.

A NeXt construiu o seu eVTOL de modo a que este fosse extremamente seguro. O veículo calcula as distâncias seguras que pode percorrer e aterra prematuramente num destino seguro se a sua energia de bateria não for suficiente. O eVTOL será também “equipado com um para-quedas que se desdobra automaticamente em caso de emergência”.

A NeXt recebeu, recentemente, uma patente para o seu iFLY e está agora à procura de investidores. Esperemos que hajam muitos. O mundo espera por isto!