Exodus, uma curta metragem para Battlefield 2042

No passado revelámos a "criação" dos Ripple Effect Studios, anteriormente conhecidos como DICE LA e que se encontram a trabalhar no próximo jogo da série Battlefields: Battlefield 2042.

Trata-se, como todos os jogos Battlefield anteriores, de um projeto bastante ambicioso e promissor e que recentemente recebeu honras de uma curta-metragem em sua homenagem: Exodus.

A série Battlefield prepara-se para entrar numa nova era de conflito. Uma era alternativa na qual o planeta já não é o que era e as alterações climáticas, juntamente com a ganância humana, o tornaram num mundo desolado e perigoso onde o conflito se torna inevitável.

Como ponto de partida para o jogo, é-nos apresentado um planeta Terra completamente mudado e cujas alterações climáticas moldaram um desenho dos territórios. É um planeta mudado, com novos locais inabitáveis e no qual os recursos são ainda mais escassos.

Com o planeta em constante mutação, o conflito eclode entre os Estados Unidos e a Rússia. Um conflito pela dominância no pouco de habitável que a Terra ainda tem para oferecer. Pode ser a salvação ou aniquilação de qualquer uma das civilizações.

Com o conflito planetário entre as duas superpotências surgem pelo caminho, os denominados NO-PATS, ou seja, refugiados sem pátria e que terão um papel fundamental no conflito que se aproxima.

Exodus e os NO-PAT

Esta nova curta-metragem Exodus foi agora apresentada pela Electronic Arts e pela DICE, com o objetivo de nos dar uma vista de olhos ao que iniciou a Guerra Civil dos Sem Pátria (NO-PAT) em Battlefield 2042.

Também nos é apresentado o elenco de personagens jogáveis dos NO-PAT, mais conhecidos como Especialistas.

Exodus tem ainda o condão de nos relembrar um velho amigo dos fãs da série, Kimble "Irish" Graves, de Battlefield 4, interpretado por Michael K. Williams, e que regressa a 2042 como um personagem jogável Especialista NO-PAT.

Serão 10 os especialistas existentes por altura do lançamento do jogo. Cada Especialista traz um gadget especifico, para além da sua personalidade própria. Adicionalmente, e além de cada Especialista apresentar o seu equipamento de classe, será ainda possível equipar cada um com várias armas e acessórios secundários.

Tempo ainda para ver em Exodus, o misterioso "Oz", que entra em conflito com Kimble Graves sobre o futuro dos NO-PAT e semeia as sementes do conflito.

O Mundo de Battlefield 2042

Com uma oferta multijogador profundamente envolvente em três experiências distintas, a narrativa Battlefield 2042 será contada de uma forma totalmente nova para a franquia, oferecendo aos jogadores um mundo convincente visto através dos olhos dos Especialistas e das suas experiências no campo de batalha.

Esta abordagem da narrativa permite que todas estas histórias dos Especialistas deem aos jogadores uma forma de mergulharem no universo de Battlefield 2042, quer tenham o controlador na mão ou não.

Quer o jogador se preocupe profundamente com a narrativa ou precise de contexto suficiente para desfrutar da experiência multijogador, o edifício mundial está aqui para permitir essa imersão.

Na preparação para Exodus, os jogadores foram levados na "Viagem dos Sem Pátria" com o jornalista Kayvan Bechir, que relatou os seus 13 meses num navio NO-PAT. Kayvan foi levado por todo o mundo e descoberto três realidades:

os Estados Unidos e a Rússia estão à beira da guerra à medida que o mundo luta pelos recursos e as nações circundantes entraram em colapso;

o grupo de nómadas das nações em colapso conhecidas como os sem pátria (NO-PAT), que o mundo acreditaria que se uniram para sobreviver, são, na verdade, um grupo dividido e fraturado;

O misterioso líder NO-PAT com nome de Oz, tem trabalhado nas sombras na tentativa de unir os Sem Pátria sob uma bandeira.

Finalmente, Kayvan embarcou no navio de guerra Exodus e foi levado até Londres por Oz numa missão que em breve determinará o destino dos Sem Pátria e do mundo.

Como já tivemos oportunidade de revelar, o jogo vai apresentar várias novidades, incluindo um sistema atmosférico dinâmico que fará com que surjam tempestades violentas de uma forma aleatória, ou outros eventos ambientais que trarão um maior grau de exigência aos jogadores.

Relativamente aos modos de jogo, estão previstos os regressos dos modos Conquest e Breakthrough, assim como o novo Hazard Zone.

Outra novidade recentemente revelada é o Battlefield Portal. Trata-se de uma plataforma online onde os jogadores podem participar (e criar) em variadas atividades que envolvem tanto Bttlefield 2042 como os títulos antigos da série Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 e Battlefield 3.

Com combates online até 128 jogadores em simultâneo (modos Conquest e Breakthrough), Battlefield 2042 promete voltar as ser uma tremenda e massiva experiência militar... nos PC, Playstation e Xbox.