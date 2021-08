A OnePlus terá mais um smartphone a ser preparado para surgir em 2022

Com a sua aproximação à OPPO, a OnePlus tem ganho espaço para criar novos smartphones, em novas gamas e novas linhas. A marca pretende manter os seus smartphones de topo, mas assegura também máquinas dedicadas à gama média, com os Nord.

Com os modelos de 2021 já apresentados, há agora que olhar para o próximo ano e pensar no que a marca vai apresentar. Uma prova surgiu agora e revela haver já trabalhos a serem feitos. Surgiu a primeira prova de que um novo smartphone está a ser preparado.

Ainda estamos muito longe da apresentação de novos smartphones pela OnePlus. A marca apresentou recentemente novos elementos para a sua linha Nord, reforçando novamente a sua gama média com smartphones que estão a ganhar fama e a serem vistos como muito interessantes.

A linha Nord ganhou o seu espaço por direito próprio e cada vez mais utilizadores olham para estes smartphones como alternativas. Pertencem à gama média, mas apostam, como é normal na marca, em hardware com melhor qualidade que a concorrência e até acima do que seria esperado.

Agora, e do que foi revelado, existirá um novo smartphone a ser preparado pela OnePlus. Este surgiu na base de dados de IMEI e tem apenas como identificação o código OnePlus NE2210. Este nome indica muito pouco, mas pode abrir a porta a algumas interpretações.

O primeiro indício aponta para que o NE2210 seja um equipamento a ser lançado em 2022, dado o número no final do código. Quanto à linha onde se insere, há várias interpretações. O código NE não permite saber muito e deverá estar associado ao nome interno do smartphone.

Quem publicou esta descoberta aponta para que este novo equipamento seja um novo smartphone Nord. Ao mesmo tempo, há quem aposte que o NE2210 seja, na verdade, o esperado OnePlus 10, que há algum tempo vem já a ser falado.

Há ainda muito a ser revelado sobre este novo smartphone, mas dá a certeza de que a OnePlus não está parada. A marca terá já a ser preparados os seus novos equipamentos e a prova disso é este novo registo.