Xiaomi quer ser a próxima Tesla? Empresa poderá criar o seu carro do zero

A Xiaomi vai entrar no segmento automóvel e isso não é surpresa para o mercado. A empresa chinesa que já conquistou o segmento dos smartphones, dos dispositivos inteligentes para casa e os carros pode ser conquistado num futuro próximo.

Não há ainda uma perspetiva para um lançamento, mas, aparentemente, a Xiaomi quer construir o seu carro do zero e o anúncio poderá ser feito já na próxima semana.

A Xiaomi, no mês de março, anunciou a sua entrada no segmento automóvel. Desde então que tem estado em negociações com fabricantes do setor para criar parcerias para a produção do seu primeiro carro. No entanto, informações recentes dão conta de algo maior a ser preparado.

Algumas fontes internacionais, avançam com a informação de que a Xiaomi estará em processo de aquisição de uma participação da empresa de veículos elétricos Evergrande.

De referir que o grupo tem às costas um elevado endividamento e, para evitar a falência terá que arranjar uma forma de financiamento. A Xiaomi poderá ser a solução. No entanto, a empresa já veio a público garantir que não há qualquer decisão nem parceria firmada com nenhuma fabricante de carros elétricos, pelo que este cenário poderá ser apenas hipotético.

Ainda assim, o leaker Digital Chat Station refere que as duas empresas estiveram reunidas dos últimos dois dias e que estão a trabalhar num projeto conjunto.

Depois de ser a Apple da China, Xiaomi quer ser a próxima Tesla?

O Science Innovation Board Daily, avança com a informação de que a Xiaomi poderá querer criar o seu carro elétrico de raiz. Este anúncio deverá acontecer já na próxima semana.

Ao contrário de outras empresas como a Huawei ou a Apple que deverão estar neste mercado à boleia de grandes fabricantes, a Xiaomi parece que se quer tornar ela própria em fabricante.

Lei Jun da Xiaomi já disse mesmo que a empresa pretende oferecer veículos elétricos inteligentes e de elevada qualidade para permitir que pessoas em todo o mundo possam desfrutar de uma "vida inteligente omnipresente". Em 10 anos, a Xiaomi prevê assim fazer um investimento no segmento de mais de 10 mil milhões de yuans (cerca de 1,3 mil milhões de euros).

Na próxima semana, deverão então surgir informações oficiais por parte da Xiaomi relativas ao novo negócio. Estatemos atentos.