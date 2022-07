Três razões que provam que os elétricos são melhores para o ambiente

À medida que caminhamos para uma mobilidade elétrica, crescem as comparações entre os modelos equipados com motor de combustão e aqueles com bateria. Os prós e os contras dos modelos são colocados em cima da mesa e as vantagens e desvantagens de cada um são apresentadas.

Hoje, damos-lhe três razões pelas quais os veículos elétricos são melhores para o ambiente.

Tendo em conta que a eletrificação da mobilidade está a avançar, na hora de comprar um carro novo, o motor de combustão já não é a única opção em cima da mesa. Agora, há alternativas elétricas que poderão responder melhor às necessidades dos clientes e do ambiente.

É um assunto altamente discutível e, por essa razão, o empenho na reunião de vantagens e desvantagens associadas a cada uma das opções é grande. Hoje, partilhamos consigo uma compilação feita pelo Make Use Of de três razões pelas quais os elétricos são melhores para o ambiente.

Conforme salienta o website, existem desvantagens logo à partida, como o custo inicial, o quão prejudicial é a extração de lítio e de cobalto – elementos que dão forma às baterias -, e a questão da eficiência. No entanto, ultrapassando essas barreiras, os carros elétricos são melhores para o ambiente, a longo prazo, e compensam com a poupança de emissões durante a sua vida útil.

À medida que a energia verde se torna mais limpa – com tendência a melhorar ainda mais –, os elétricos tornam-se numa opção cada vez mais viável ambientalmente.

1 – Em movimento, elétricos têm uma pegada de carbono menor

De acordo com o Office of Scientific and Technical Information (OSTI), os veículos com motor de combustão são responsáveis por 10 % dos gases com efeito de estufa, a nível global. Além disso, segundo a Environmental Protection Agency dos Estados Unidos (EPA), mesmo considerando a carga inicial sobre o ambiente resultante do fabrico, os elétricos continuam a ser mais limpos do que os veículos com motor de combustão durante a sua vida útil, em termos de emissão de gases com efeito de estufa.

Posto isto, o ideal para um carro elétrico seria o carregamento ser feito a partir de uma rede limpa e renovável.

Ainda segundo a EPA, tipicamente, os elétricos têm uma pegada de carbono menor que a média dos veículos movidos a combustíveis fósseis (mesmo quando considerada a eletricidade utilizada no carregamento).

2 – Carros de combustão interna poluem continuamente

Quando se fala da poluição que resulta da utilização de um carro de combustão interna, fala-se de uma percentagem maior do que aquela que está associada aos elétricos. Isto, porque os automóveis que funcionam a gasóleo ou a gasolina vão poluir continuamente o ambiente durante toda a sua vida útil. Ou seja, poluirá sempre que for utilizado.

O início do ciclo de vida dos elétricos representa um peso enorme para o ambiente, devido ao processo de fabrico. No entanto, a diferença na quantidade de poluição dos veículos a combustão para os elétricos reside exatamente no facto de os elétricos serem mais limpos durante muito tempo.

3 – Baterias dos elétricos são mais ecológicas

As fabricantes querem otimizar a produção de veículos elétricos, por forma a garantir que são o menos poluentes possível, ao longo de todo o seu ciclo de vida. Como exemplifica o Make Use Of, a Ford estabeleceu uma parceria com a Redwood Materials para a criação de um ciclo fechado, através do qual seja possível reciclar o desperdício das baterias.

A fabricante revelou que a tecnologia de reciclagem pode recuperar até 95 % dos elementos, como níquel, cobalto, lítio e cobre, ajudando a Ford a obter os materiais para as baterias localmente, e aliviando a importação.

Posto isto, à medida que a tecnologia de reciclagem de baterias continuar a melhorar, também os elétricos continuarão a ser a opção mais vantajosa para o ambiente.

