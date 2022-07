Quanto custa percorrer 100 km com um veículo 100% elétrico?

Tem um veículo 100% elétrico? Afinal quando custa atualmente uma viagem num carro a gasolina, a gasóleo ou movido a energia elétrica? Com o preço dos combustíveis a atingir níveis históricos, o momento é dos elétricos, pois a poupança é, aparentemente, muito significativa.

Para ajudar a compreender o cenário atual, a UVE (Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos) realizou uma comparação entre veículos automóveis 100% elétricos e veículos automóveis com motores de combustão interna (gasolina e gasóleo). Conheça os resultados.

Diferença de preços de um carro a gasolina ou gasóleo para 100% elétrico é abismal

A UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos criou um modelo de análise do custo para percorrer 100 km, entre os parâmetros analisados encontram-se os valores dos vários tipos de postos de carregamento em Portugal (na Rede Pública), carregamento em casa/condomínio (tarifa de eletricidade simples e bi-horária), tal como o consumo real dos vários modelos de veículos automóveis 100% elétricos em circulação em Portugal.

Considerando a imagem que se segue, pouco mais há a dizer. Ter atualmente um carro 100% elétrico compensa e muito face aos carros com motores de combustão interna (gasolina e gasóleo).

Segundo a UVE, para fazer 100km com um carro com motor a gasolina o preço a pagar pela viagem é de 12,21 euros. Já no caso de ser um carro com motor a gasóleo o valor a pagar é de 9,34 euros.

Considerando um carro 100% elétrico, há diferentes cenários. Se o carregamento for realizado na rede pública, o valor a pagar é de 7,10 euros. Se o carregamento for feito em casa o cliente pode pagar 3,18 euros ou 2,03 euros, mediante o preço médio por kWh.

Face aos valores apresentados, as conclusões são fáceis de tirar. De referir também que as tarifas no mercado regulado baixaram. No caso da mobilidade elétrica, significa uma redução, em média, de 3 cêntimos por kWh, quer em Média Tensão (MT) quer em Baixa Tensão (BT). Esta quebra de preço beneficia utilizadores da Rede Pública de Carregamento.