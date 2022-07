Estamos em época estival e, apesar de o mundo estar estranho - guerra num lado, fome noutra parte, dinheiro nos offshores e o nosso presidente em banhos nas águas de Copacabana, as pessoas continuam tranquilamente a encher os arraias de música popular. Num lado ela diz que vai "capar os tomates do meu amor", noutro lado ele vai "dar ao apito", depois ela "se no cume nevasse"... enfim, não faltam festas populares com muita animação. Ninguém faz é músicas brejeiras com as palavras inflação, juros da dívida pública ou preços dos combustíveis. Não rima!

Por falar em rimar, hoje temos uma coleção de imagens fantásticas, do tipo "Eu Mexo Nos Telhões do Meu Amor"...



Ver imagens

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens. E porque hoje é sexta v754 [24MB] Password: www.pplware.com

ANEDOTAS COM HUMOR

A mãe pergunta ao Joãozinho:

– Joãozinho, estás de férias, por que é que não brincas com o Pedrinho?

– Mãe, gostarias de estar com alguém que fuma, bebe e diz palavrões?

– Claro que não, Joãozinho!

– Pois é mãe, o Pedrinho também não gosta.

A professora pede aos alunos que digam regras de bom-comportamento em restaurantes que já tivessem ouvido dos pais.

– Portar-me bem! – disse um miúdo.

– Comer de boca fechada. - respondeu outra aluna.

Todos os alunos falaram, menos o Joãozinho. Então a professora pergunta-lhe:

– O que que os pais dizem quando vais ao restaurante, Joãozinho?

– Dizem para pedir algo barato!

Pergunta a mãe à filha:

– Onde é que estavas?

– Em casa do Joãozinho. Ele era o médico obstetra e eu a paciente grávida. – responde a menina.

A mãe dá um salto da cadeira e grita:

– Obstetra?!!!

E responde a filha:

– Médico do setor público… ele nem me chegou a atender!

Pergunta um maluco a outro:

- Porque é que estás a martelar na haste do relógio de sol?

Responde o outro:

- Então, tenho de incliná-la mais um bocadinho para acertar o relógio com a hora de verão…

Um português foi ao Brasil passar umas férias. Ao deslocar-se para outra cidade, dentro do comboio, pergunta a um brasileiro que estava ao seu lado:

- Por favor, o senhor pode-me dizer qual é a próxima estação?

E responde o brasileiro:

- Claro, é o verão!

Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel

Vídeos

Boa altura para experimentar dar uns falhanços

Deve ser do calor, tanta idiotice junta

Cenas mesmo estranhas e comprometedoras apanhadas em vídeo

Até de rodas viradas ao ar eles dão gás

Efeitos especiais ao vivo sem computador. Como é possível?

BGT - Que grande performance

Pérolas da nossa TV... há coisas que nunca mudam!

https://youtu.be/n-9EOu8bg4k

4 de julho nos EUA com muito fogo... de artifício

Chegas a casa e vês milhões de escorpiões...

Imagem chocante... mas o bebé de 4 meses conseguiu sobreviver

Se não fosse filmado, não íamos acreditar

Like a Boss

A novela que mais tem público no Japão. Não, não é brasileira a novela!

https://youtu.be/LfYE5DPfg70

Ilusionismo fabuloso

Que raio tem a scooter da moça? Bichos carpinteiros?

Mandou pintar o Porsche 911 num preto escuro

Voo da easyJet para Menorca é intercetado por caça da Força Aérea Espanhola por causa de ameaça de bomba

Vendendo Droga À Polícia...LOLOLO

Brasileiro "não consegue cagar" no aeroporto

A meter ases é um ás...

CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2