Investigadores criam bateria de lítio que carrega mais de 85% em apenas 6 minutos

Carregar um carro elétrico em poucos minutos continua a ser uma das metas mais ambiciosas da indústria automóvel. Embora a autonomia tenha melhorado bastante nos últimos anos, o tempo necessário para recarregar continua a ser uma das maiores barreiras à adoção em massa dos veículos elétricos. Contudo, essa "barreira" deverá cair em breve... com esta novidade para as baterias de lítio.

Uma equipa de investigadores da Universidade de Adelaide apresentou uma abordagem que pode aproximar a experiência de carregamento da rapidez do abastecimento tradicional.

Falamos de uma bateria de lítio capaz de atingir mais de 85% da carga em apenas seis minutos. O trabalho foi liderado pelo professor Shi-Zhang Qiao.

O grande problema das cargas ultrarrápidas

Durante anos, o desafio das baterias não foi apenas aumentar a capacidade energética. O verdadeiro obstáculo tem sido conseguir carregamentos rápidos sem degradar rapidamente as células.

Quando a velocidade de carregamento aumenta demasiado, os iões de lítio deixam de circular de forma estável. Surgem depósitos metálicos indesejados, aumenta a temperatura interna e aparecem tensões que aceleram o envelhecimento da bateria.

Este problema torna-se ainda mais crítico em baterias com ânodos de silício. O silício é visto como um dos materiais mais promissores para substituir o grafite, porque consegue armazenar muito mais energia. No entanto, expande e contrai significativamente durante os ciclos de carga e descarga, provocando fissuras e perda gradual de desempenho.

Até agora, muitas tentativas para resolver este problema passavam por alterar completamente a composição química do eletrólito, o que frequentemente reduz a eficiência ou aumenta os custos de produção.

Bateria de lítio: O segredo está numa camada microscópica

A solução australiana segue uma abordagem diferente. Em vez de modificar toda a bateria, os investigadores atuaram apenas na zona onde ocorre a reação mais crítica: a interface entre o elétrodo e o eletrólito. Para isso utilizaram um mecanismo conhecido como catálise interfacial de redução aniónica.

Na prática, a superfície do elétrodo passa a incorporar pontos catalíticos que atraem aníons para essa região. Esse processo favorece a formação de uma camada inorgânica extremamente estável.

Essa camada funciona como um escudo químico. Protege a bateria contra reações indesejadas, reduz o aquecimento e permite que os iões continuem a mover-se rapidamente durante o carregamento.

O resultado é particularmente interessante porque a proteção surge apenas onde é necessária, sem comprometer o funcionamento global da célula.

Resultados prometedores… mas ainda em laboratório

Os números apresentados chamam a atenção.

A equipa conseguiu alcançar:

Mais de 85% de carga em apenas 6 minutos

Densidade energética de cerca de 240,4 Wh/kg

Após 500 ciclos de carregamento ultrarrápido, a bateria manteve aproximadamente 76% da capacidade inicial

São valores relevantes porque muitas tecnologias de carregamento rápido conseguem reduzir os tempos, mas sacrificam fortemente a longevidade da bateria. Ainda assim, estes testes foram realizados em ambiente controlado.

O próximo passo será validar o comportamento em condições reais, incluindo temperaturas extremas, ciclos incompletos, vibrações e utilização intensiva.

Porque é que este avanço pode ser importante para os carros elétricos

A indústria automóvel está a entrar numa nova fase. Já não basta colocar baterias maiores nos automóveis. O foco está agora na velocidade de carregamento, estabilidade e custo.

Fabricantes como BYD, Zeekr, Hyundai e Porsche têm vindo a apostar em arquiteturas de 800 volts e potências superiores a 350 kW para reduzir tempos de espera.

Mas existe um limite físico: muitas baterias atuais simplesmente não toleram carregamentos extremos repetidos.

Se esta tecnologia conseguir chegar à produção industrial, poderá reduzir uma das maiores preocupações dos utilizadores: o receio de degradar rapidamente a bateria ao utilizar carregamento rápido com frequência.

Uma corrida global que continua aberta

A investigação em baterias está particularmente intensa. Equipas na Coreia do Sul, Japão, China e na Europa estão a explorar tecnologias semelhantes através de eletrólitos sólidos, lítio metálico, silício avançado e novos materiais.

O desafio continua a ser o mesmo, itos é, transformar bons resultados de laboratório em produção em massa. Ainda assim, esta abordagem australiana tem uma vantagem relevante. Não exige uma arquitetura completamente nova e poderá adaptar-se com mais facilidade às linhas de produção existentes.

Seis minutos de carregamento não resolvem todos os desafios da mobilidade elétrica. Mas podem mudar significativamente a forma como as pessoas olham para o carro elétrico.