Astronautas russos fazem propaganda anti-Ucrânia do espaço. NASA condena a ação

A guerra em solo ucraniano está a durar mais tempo do que o esperado e há muito que as fronteiras do conflito deixaram de ser as do território que a Rússia quer conquistar. A guerra, de forma direta ou indireta, está a afetar o mundo inteiro... e aquilo que há além dele com astronautas a declarar apoio à Rússia.

Astronautas russos partilharam fotografias associadas a propaganda anti-Ucrânia, captadas na Estação Espacial Internacional. Este ato já foi condenado pela NASA.

A NASA emitiu ontem (07) um comunicado a condenar veementemente as ações de três cosmonautas russos a bordo da Estação Espacial Internacional. Recentemente, estes homens tiraram fotografias com bandeiras consideradas de propaganda anti-Ucrânia.

"Celebramos tanto na Terra quanto no espaço"

As fotos foram depois partilhadas no Telegram pela corporação espacial estatal russa Roscosmos a 4 de julho, onde se veem os astronautas a segurar as bandeiras da República Popular de Luhansk e da República Popular de Donetsk, as duas regiões separatistas controladas pela Rússia no leste da Ucrânia.

Apesar do dia escolhido para a partilha ser o Dia da Independência dos Estados Unidos da América, é também o dia da Libertação da República Popular de Luhansk e na legenda, segundo o Google Tradutor, pode ler-se "Celebramos tanto na Terra quanto no espaço".

A NASA condena a ação dos astronautas russos

A NASA repreende fortemente a Rússia ao usar a Estação Espacial Internacional para fins políticos para apoiar a sua guerra contra a Ucrânia, o que é fundamentalmente inconsistente com a função principal da estação entre os 15 países participantes internacionais, que é a de desenvolver a ciência e tecnologia para fins pacíficos.

| Refere Jackie McGuinness, secretária de imprensa da NASA, num comunicado enviado à impressa por e-mail.

Esta é uma rara repreensão da NASA contra a Rússia, que é o principal parceiro da agência espacial na Estação Espacial Internacional, que, apesar da tensão contínua entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a invasão da Ucrânia, a NASA e a Roscosmos continuaram a trabalhar juntas para manter operações contínuas a bordo da ISS. Isto mesmo depois das declarações do responsável pela agência espacial da Rússia Roscosmos, Dmitry Rogozin, a ameaçar a continuidade da cooperação entre as duas agências.

O restabelecimento de relações normais entre parceiros na Estação Espacial Internacional e outros projetos conjuntos só é possível com o levantamento completo e incondicional de sanções ilegais.

| Declarações de Dmitry Rogozin a 3 de abril de 2022.

Ainda assim, a NASA já veio dizer que a Rússia ainda está a considerar estender a sua parceria na ISS, e tanto a NASA quanto a Roscosmos continuarão a trabalhar para uma próxima troca de tripulação em setembro, quando um cosmonauta russo viajará no Crew Dragon da SpaceX para a ISS, enquanto um astronauta americano voará numa cápsula russa da Soyuz.