Twitter está a testar uma funcionalidade de coautoria de tweets

O Twitter tem andado bastante empenhado no teste de novas funcionalidades. Embora não se saiba se chegarão efetivamente a todos os utilizadores, hoje, damos-lhe a conhecer mais uma: coautoria de tweets.

A funcionalidade CoTweets já se encontra disponível para um grupo limitado de pessoas.

O Twitter está, aos poucos, a mudar o conceito que conhecemos e prova disso são os testes que tem levado a cabo para possíveis funcionalidades. Recorde-se das Notas que, não tendo ainda sido lançadas oficialmente, já estão em cima da mesa.

Agora, o Twitter está a testar uma nova funcionalidade que permitirá que os utilizadores escrevam tweets em conjunto, num regime de coautoria. Aliás, é exatamente esse conceito que lhe dá o nome: CoTweets. Desta forma, os utilizadores poderão ser coautores de uma mesma publicação, colocando-a em ambas as contas.

Por forma a testar o novo recurso, o Twitter disponibilizou os CoTweets para alguns utilizadores.

Continuamos a explorar novas formas de colaboração no Twitter. Estamos a testar CoTweets durante um tempo limitado para aprender como as pessoas e as marcas podem usar esta funcionalidade para crescer e alcançar novos públicos, e reforçar as suas colaborações com outras contas.

Revelou um porta-voz da rede social, ao Gizmodo, num e-mail.

Os CoTweets estarão à distância de um clique, no botão ao lado da opção Tweet, que já existe. Portanto, será como escrever um tweet normalmente. Uma vez escrita a publicação, o autor pode convidar o coautor e, se este aceitar, o CoTweet será publicado em ambos os perfis. Esses convites só podem ser enviados a utilizadores que sigam o autor e que tenham uma conta pública.

Quando aparecer no feed das pessoas, esse CoTweet apresentar-se-á com a fotografia de ambos os autores e com os seus nomes de utilizador. Qualquer publicação partilhada desta forma pode ser igualmente apagada.

Esta nova funcionalidade do Twitter funciona de forma semelhante àquela que o Instagram lançou recentemente e que permite que a mesma publicação seja partilhada em coautoria e, dessa forma, apareça em ambos os perfis dos envolvidos.

