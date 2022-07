Novo calendário escolar para 2022/23 já está disponível

Com o ano letivo de 2021/22 já na reta final, é altura de começar a preparar o novo ano escolar. O Ministério da Educação publicou, esta sexta-feira o novo calendário escolar para o ano letivo de 2022/23 e também já para 2023/24.

Conheça já todas as datas para se ir organizando.

Calendário Escolar: Publicação das datas já foi feita em Diário da República

Com o objetivo de dar condições de maior previsibilidade de trabalho às escolas e às famílias, o despacho agora publicado vem inovadoramente fixar um calendário escolar plurianual, para vigorar nos anos letivos de 2022 -2023 e de 2023 -2024, fixando as regras relativas ao funcionamento das atividades educativas e letivas, designadamente o seu início e termo e períodos de interrupção, a par do estabelecimento do calendário de realização das provas de aferição, das provas finais de ciclo, dos exames finais nacionais, bem como das provas de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário.

A publicação das datas já foi feita em Diário da República e revela que as aulas começam entre 13 e 16 de setembro. O primeiro período termina a 16 de dezembro.

O segundo período começa a 3 de janeiro de 2023 e o terceiro período a 17 de abril de 2023. Pelo meio há interrupção para o Carnaval, entre 20 e 22 de fevereiro e férias na Páscoa, de 3 a 14 de abril. O ano letivo termina entre 7 de junho, para os alunos do 9º ano, 11º ano e 12º anos de escolaridade, e 30 de junho para os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico. Para todos os outros as aulas terminam a 14 de junho.

Como referido, no Diário da República pode também já saber-se das datas para o ano letivo de 2023/2024.

O Despacho n.º 8356/2022 aprova o calendário escolar, para os anos letivos de 2022 -2023 e de 2023 -2024, dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, dos estabelecimentos particulares de ensino especial, bem como o calendário de provas e exames.

Calendário Escolar