UPDF para Mac: Um verdadeiro editor, leitor e anotador gratuito de PDF

Cada vez mais os nossos documentos são produzidos para acabarem num formato PDF. É a fatura da eletricidade, das comunicações e, atualmente, já nos é solicitado praticamente tudo neste formato no que toca às transações feitas pela internet. Nesse sentido, são muitas as vezes que precisamos de assinar digitalmente, de fazer apontamentos no próprio documento, destacar informações, ou editar texto. Hoje, para fazer tudo isso de forma simples, apresentamos o UPDF para Mac.

Este software é um verdadeiro editor, leitor e anotador gratuito de PDF. A ferramenta é muito interessante para lidar com os seus documentos mesmo em ambiente empresarial. Vamos conhecer melhor o UPDF.

O que é o software UPDF?

Estamos a falar num editor de PDF completamente gratuito com muitas características poderosas em todas as plataformas como macOS, Windows (está para breve), iOS e Android. Apesar destes sistemas operativos já terem ferramentas nativas, ainda são parcas em funcionalidades e podemos necessitar de mais para o nosso dia a dia.

Assim, além do convencional, o UPDF vem com uma interface muito limpa e organizada e permite ter uma ferramenta multifuncional inteligente de PDF que se concentra na eficiência.

Depois de instalar esta aplicação, verá que não precisa ser um profissional em edição para que este software o ajude a dominar as várias vertentes que compõe o editor deste tipo de formato. Facilmente poderá adicionar ou excluir textos, bem como editar as propriedades e formatos do texto, como o estilo da fonte, a cor da fonte e o tamanho. Também pode adicionar rich text em PDF.

Muitas vezes a eficiência passa pela limpeza da interface. Aqui vemos um layout bem organizado ao trabalhar com os PDFs. Isto garante que o utilizador terá o controlo total na edição de todos os detalhes encontrados nos seus ficheiros PDF. Além disso, poderá também cortar, rodar, substituir, extrair ou excluir imagens.

Principais características do UPDF

Editar texto em PDF - adicionar, apagar ou modificar o tamanho do texto, fonte, e cor em ficheiro PDF.

- adicionar, apagar ou modificar o tamanho do texto, fonte, e cor em ficheiro PDF. Editar imagem em PDF - rodar, redimensionar, recortar, inserir, ou exportar imagens em PDF.

- rodar, redimensionar, recortar, inserir, ou exportar imagens em PDF. Editar páginas em PDF - rodar, reordenar, inserir páginas, extrair páginas, apagar ou substituir páginas facilmente em PDF

- rodar, reordenar, inserir páginas, extrair páginas, apagar ou substituir páginas facilmente em PDF Anotar PDF - adicionar destaque, sublinhado, riscado, caixa de texto, formas, selos, autocolantes, e mais para marcar o seu PDF.

- adicionar destaque, sublinhado, riscado, caixa de texto, formas, selos, autocolantes, e mais para marcar o seu PDF. Assinar PDF - adicionar assinaturas manuscritas ao seu contacto ou formulário PDF.

O UPDF é 100% gratuito e poderá ajudar na organização dos seus documentos do dia a dia, quer ao nível doméstico, quer mesmo ao nível profissional.

O software foi desenvolvido pela Superace Software Technologies. Esta startup desenvolve software de conversão e editor de Portable Document Format. O seu produto estrela é o UPDF que, conforme já referimos, está agora está disponível para Mac, iOS e Android.

Muitas vezes procuramos software pesado, complicado e limitado sem necessidade. Este é um bom exemplo de uma ferramenta gratuita e sempre pronta para ajudar.

