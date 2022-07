5 jogos novos para o seu smartphone Android

O segmento dos videojogos é um dos mais rentáveis e o universo mobile tem sido uma das escolhas para muitos criadores. Os grandes títulos que víamos associados às consolas e PCs já podem ser jogados no smartphone e todos os meses continuam a chegar novidades.

Hoje destacamos 5 novos jogos lançados recentemente ou com atualizações importantes.

Phobies

Phobies é apresentado como um novo e aterrorizante jogo de cartas colecionáveis ​​da Smoking Gun Interactive! Terá que convocar os seus piores medos e recorrer às suas habilidades para assumir o controlo de ambientes perigosos. Use as melhores estratégias para superar todos os jogadores que o desafiem numa batalha e arena assíncrona.

Dislyte

"Quando a caixa de Pandora abriu, a esperança transformou-se em desolação". É assim que começa a descrição do jogo em que terá que lutar contra monstros que só estão a provocar destruição, pessoas normais despertaram em seres divinos.

Nesses tempos sombrios, irá ter que se juntar aos heróis e comandar as tropas para salvar o mundo.

Homepage: LilithGames

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Embarque numa aventura divertida repleta de ação, quebra-cabeças e fraude fiscal. Conheça frutas e vegetais falantes e simpáticos enquanto combate as grandes chefias de animais e dezenas de inimigos diferentes em masmorras épicas.

Homepage: Plug in Digital

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Sailor Cats 2: Space Odyssey

Parece que construir um foguete de cartão não foi uma boa ideia, porque explodiu! E agora todos os seus gatos estão desaparecidos no espaço e o seu objetivo é encontrá-los. Mas não estarão sozinhos.

Homepage: Platonic Games

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Star Combat Online

Star Combat é um jogo online, bem como um simulador, do género atirador espacial, onde terá que lutar com os jogadores nas batalhas 3D dinâmicas no Star Combat Online.

Um sistema flexível de personalização de aeronaves vai atraí-lo para a subtileza do equipamento técnico do veículo de combate e vai permitir que crie o seu próprio estilo de jogo.