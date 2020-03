Tesla começará as entregas do Model Y já amanhã

Informações deram conta que o Model Y da Tesla, apontado para ser entregue só no final do ano, iria ver esta data antecipada. Tal como demos a conhecer, os rumores das primeiras entregas apontavam para finais de fevereiro a inícios de março. Assim, sem mais delongas, a Tesla começou a informar que amanhã, sexta-feira dia 13 de março, os primeiros Model Y serão entregues.

Esta antecipação mostra o bom momento que a fabricante de carros elétricos está a passar. Afinal, a empresa de Elon Musk fabricou já mais de 1 milhão de Teslas.

O Pplware falou deste rumor ainda em outubro do ano passado. Na altura parecia ser impossível a marca conseguir fabricar a um ritmo que não deixasse o Model 3 pendurado para avançar com o Model Y. Apesar de ter mais uma fábrica em operação, a Gigafactory da China, a empresa estava a vender como nunca.

Clientes recebem mensagem para irem levantar o Tesla Model Y

Assim, ainda não passou um ano depois das primeiras unidades de testes serem mostradas a público, e os clientes começaram a receber SMS para marcar a recolha dos novos elétricos.

Vários proprietários americanos anunciaram que as suas datas de entrega foram agendadas para esta mesma sexta-feira, 13 de março. Além disso, a Tesla começou agora a confirmar encomendas aos clientes que pré-reservavam uma unidade com interior branco (até agora só foram confirmadas unidades com interiores predefinido em preto).

E para Portugal, quando virá o Tesla Model Y?

Para o mercado nacional as informações atuais são as que a Tesla disponibiliza no seu site. Conforme podemos ver, a data para as entregas está prevista para o início de 2021. Estas primeiras unidades do modelo corresponderão às variantes Motor Duplo Long Range e Motor Duplo Performance. É altamente provável que as versões Standard (com data de entrega para 2022) não sejam importadas dos Estados Unidos, sendo servidas desde o início a partir da Gigafábrica 4 em Berlim.

Aliás, esta unidade está já em desenvolvimento para iniciar a sua atividade no final de 2021. Assim, alguns destes carros elétricos Model Y deverão ser fabricados na Europa para a Europa, permitindo que a Tesla evite os direitos de importação.

Algo semelhante acontecerá na China: durante 2021 a produção do Model Y terá início na Gigafábrica 3 de Xangai. A Tesla fabrica agora o Model 3 Standard Range Plus na fábrica asiática, embora tenha recebido recentemente autorização para produzir as variantes topo de gama Long Range, o que nos leva a acreditar que algo semelhante irá acontecer mais tarde com o Model Y.

Estará para “breve” uma Gigafábrica 5?

Segundo informações, a médio prazo, a fábrica Fremont não será a única responsável pela produção do Model Y para os Estados Unidos. Isto porque a Tesla está já à procura de uma localização para o que será a sua quinta Gigafactory. Esta ficará localizada no centro do país e será responsável pelo fabrico tanto da pick-up Cybertruck como do Model Y para a costa Leste.

Portanto, haverá um total de quatro plantas dedicadas à produção do SUV elétrica. São dados concretos da grande aposta que está a recair sobre as vendas deste novo modelo.