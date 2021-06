Rolls-Royce está a testar um poderoso sistema de propulsão híbrido-elétrico de aviação

O mundo está a mudar dos combustíveis fósseis para a energia elétrica e não é só nas estradas que vemos essa mudança. Aliás, há muitos anos que as grandes empresas da indústria aeroespacial procuram formas de fazer avançar os meios de propulsão para as aeronaves e até mesmo nas naves espaciais. É certo que quando falamos nesta indústria a Rolls-Royce é um dos nomes maiores e a empresa atualmente está a desenvolver projetos que podem mudar completamente este setor.

A gigante britânica apresentou recentemente um trunfo para o novo mercado das aeronaves elétricas, o UF001 ou o maior motor aeronáutico do mundo. Contudo, a Rolls também está a desenvolver algo que descreve como “o sistema de propulsão e energia aero elétrico híbrido mais poderoso da indústria aeroespacial”.

Rolls-Royce já começou a transição para a aviação elétrica

A Rolls-Royce começou a testar os primeiros elementos do sistema de propulsão e energia aero elétrico híbrido mais poderoso do setor aeroespacial num banco de testes recém-reformado. Conforme refere a empresa, está a ser desenvolvido aquele que será o grupo propulsor para futuras aeronaves regionais.

A tecnologia está atualmente na conceção com os primeiros elementos da estrutura, incluindo os controlos especializados, o sistema de gestão térmica e um gerador de integração de sistemas, a serem projetados numa das instalações da empresa no Reino Unido. Aliás, a gigante da aviação refere que é no mesmo sítio onde os motores dos helicópteros Apache e os Merlin da Marinha Real foram desenvolvidos.

O sistema de propulsão está a ser desenvolvido como parte do programa demonstrador do Power Generation System 1 (PGS1) de 2,5 megawatts. Ainda este ano, a empresa planeia testar um gerador totalmente operacional e um sistema eletrónico de potência de 3.000 volts, ambos atualmente a ser montados nas instalações da Rolls na Noruega.

Depois disso, deverão começar os testes no solo. Os detalhes exatos do sistema acabado ainda não são conhecidos, mas a Rolls-Royce diz que o gerador resultante será utilizado como parte de um sistema mais elétrico concebido para aeronaves de maior porte.

Aviões de pequeno e grande porte estão no alvo da empresa

Não há data definida para quando o sistema deverá estar terminado, mas o diretor de tecnologia aeroespacial da empresa, Alan Newby, afirma que quando estiver pronto deverá ser “pioneiro no mundo da aviação” não só em termos de desempenho, mas também de sustentabilidade.

Este é um marco importante para todos nós da Rolls-Royce. Estamos a reunir um sistema que promete ser verdadeiramente inovador no mundo da aviação. Sabemos que num mundo pós-COVID-19 as pessoas vão querer ligar-se, mas o farão de forma mais sustentável. A eletrificação oferece uma nova forma de fornecer energia às aeronaves de pequeno curso e queremos estar na vanguarda do pioneirismo nesta tecnologia.

Referiu Alan Newby, Diretor de Tecnologia Aeroespacial e Programas Futuros da Rolls-Royce.

