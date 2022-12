Renault e Airbus vão desenvolver baterias para carros elétricos e aviões híbridos

O futuro está a apontar cada vez mais para as baterias e a mobilidade elétrica está a ser, a passos largos, uma realidade – apesar da discórdia. Assim sendo, a Renault e a Airbus vão juntar-se para criar baterias da próxima geração para carros elétricos.

Além disso, desenvolverão também baterias para aviões híbridos.

A Renault e a Airbus assinaram um acordo para trabalharem em conjunto no desenvolvimento da tecnologia de baterias que alimentará a próxima geração de automóveis e aviões. Apesar de falarmos muito nos carros elétricos, a verdade é que a quantidade de projetos para viagens aéreas mais sustentáveis também está a crescer.

Pela primeira vez, dois líderes europeus de diferentes indústrias estão a partilhar conhecimentos de engenharia para moldar o futuro dos aviões híbridos elétricos. A aviação é um campo extremamente exigente em termos de segurança e consumo de energia, tal como a indústria automóvel.

Partilhou Gilles Le Borgne, vice-presidente executivo de engenharia da Renault, numa declaração.

Assim sendo, as equipas de engenharia das duas empresas vão juntar-se para realizarem investigação, no sentido de desenvolverem soluções para melhorar o desempenho das baterias. O resultado desta parceria poderá impulsionar as vendas de carros elétricos e sustentar os primeiros aviões híbridos e elétricos.

A parceria centrar-se-á na otimização da gestão de energia e na melhoria do peso da bateria. Afinal, a Renault e a Airbus procuram passar da química celular atual para sistemas de eletrólitos sólidos. Conforme esperam, esta transição permitirá duplicar a densidade de energia dentro de seis a sete anos.

As empresas comprometeram-se a analisar todo o ciclo de vida das futuras baterias, incluindo a reciclagem, para reduzir a sua pegada de carbono. Esta questão é cada vez mais importante, devido ao preço crescente dos materiais e da consciência do impacto que a sua extração e processamento tem no ambiente.

O acordo entre a Renault e a Airbus, reflete os esforços das empresas em adotar formas de mobilidade mais sustentáveis.

