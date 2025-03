BYD Dolphin Surf está a chegar à Europa e vai ter um preço inferior a quase tudo

O BYD Dolphin Surf, também conhecido como Seagull, será lançado em vários países europeus ainda este ano. Segundo informações, este elétrico irá ter um preço abaixo dos 20 mil euros, posicionando-se como um rival de modelos como o Spring da Dacia. Este carro foi muitas vezes referido como tendo um preço de 10 mil euros no mercado chinês.

BYD Dolphin Surf terá um preço "barato"

Este ano de 2025 será, forçosamente, um ano basilar para as vendas de elétricos. Se 2024 assistiu a uma enormidade de apresentações de propostas, agora é tempo de as vender. Contudo, o bolso dos europeus não está mais generoso e os tempos são de fazer contas certas. É aqui que os carros elétricos "baratos" podem dar cartas.

Nesse sentido, o patrão da BYD na Europa confirmou que o fabricante de automóveis chinês vai continuar os seus agressivos planos de expansão, importando o Dolphin Surf para a região - concretizando finalmente o potencial da marca para introduzir preços competitivos no setor dos veículos elétricos.

Atualmente, os veículos da BYD têm uma boa relação qualidade/preço, mas nem sempre são tão inferiores aos da concorrência como seria de esperar, tendo em conta a atenção que os automóveis chineses recebem.

A chegada do BYD Dolphin Surf ao mercado europeu e, mais concretamente, ao mercado português, poderá ter um impacto favorável, mas também uma onda de choque nos fabricantes de automóveis europeus estabelecidos.

Stella Li, vice-presidente executiva da BYD, confirmou que o Dolphin Surf, também chamado Seagull e Dolphin Mini noutras regiões, chegará à Europa, pela porta do Reino Unido, como um automóvel elétrico de entrada de gama.

O Dolphin Surf está a chegar ao Reino Unido. Conhecem-no como Seagull em algumas partes do mundo e vendemo-lo como Dolphin Mini nos EUA.

Disse Stella Li.

BYD Dolphin Surf será barato... mas estamos a falar de que preço?

Li não quis falar sobre o preço, mas há informações que referem um valor que poderá ser inferior a 20 mil euros, o que faz com que este hatchback chinês se possa juntar às fileiras dos carros elétricos mais baratos à venda atualmente.

Com 3,8 metros de comprimento, o Seagull foi concebido como um carro citadino para as movimentadas aglomerações urbanas chinesas, mas os responsáveis pelo planeamento do produto prevêem que também se venderá muito bem na Europa.

É um dos vários novos modelos da BYD que deverão chegar a estas paragens antes do final do próximo ano, alimentando a curva de crescimento astronómico da marca. Segundo a vice-presidente executiva da BYD, a marca vai oferecer 13 modelos na Europa dentro de 18 meses.

Atualmente, a BYD está focada em aumentar a sua oferta de elétricos, tendo apresentado em Portugal o SealLion 7 e o Atto 2. A promessa é que até ao final do ano mais veículos serão introduzidos no nosso mercado.

Além disso, a empresa quer também iniciar a sua oferta nos carregadores. Conforme informámos, apresentou a super e-Platform, que deverá assegurar um carregamento quase tão rápido como abastecer gasolina.