Huawei lança Pura X na China: quais as vantagens de um dobrável com ecrã 16:10?

A Huawei acaba de lançar um smartphone dobrável diferente daqueles a que as marcas habituaram o mercado. De forma disruptiva, o Pura X foi apresentado, na China, com um ecrã panorâmico 16:10. Conheça a novidade da gigante chinesa!

Os smartphones dobráveis ainda não são consensuais, embora já se conheçam várias alternativas, assinadas por algumas marcas. De facto, é um campo um tanto intrincado, pelos desafios que estão associados a um ecrã dobrável.

Apesar disso, a Huawei não se acanhou na inovação e criou um dobrável diferente daqueles que temos conhecido: o smartphone lançado, hoje, na China, oferece um ecrã panorâmico 16:10 de 6,3 polegadas.

[Vídeo original]

Conheça o dobrável Huawei Pura X

Com resolução de 2120 × 1320 pixeis, o novo Pura X assegura uma taxa de atualização adaptativa LTPO 2.0 de 1-120 Hz, brilho máximo de 2500 nits, HDR vivid e 1440 Hz.

O ecrã da cobertura tem 3,5 polegadas, com uma resolução de 980 x 980 pixeis, 2500 nits de brilho máximo, uma relação 1 x 1, uma atualização de 1-120 Hz e um painel LTPO, com suporte de conteúdos HRD vivid.

Na parte superior do ecrã da cobertura, o Pura X possui um sistema de câmaras composto por quatro elementos: uma câmara principal de 50 MP f/1.6 RYYB, uma câmara com zoom ótico de 3,5 X, uma câmara ultra-angular de 40 MP e um sensor de cor.

O Pura X deverá ser disponibilizado em diferentes cores e materiais, incluindo Moon Shadow Gray, Zero Degree White, Phantom Night Black e duas edições de colecionador.

Segundo Richard Yu, diretor-executivo do Huawei Consumer Business Group, o ecrã largo do Pura X confere-lhe muitas vantagens relativamente a outros smartphones:

É útil para ver conteúdos online, pois a sua área visível é aumentada em 40% para vídeos curtos e a área de visualização de imagens e texto é aumentada em 60%;

O ecrã interno oferece mais 30% de área de visualização do que um telemóvel com uma proporção de 16:9.

O Pura X funciona com o Harmony OS 5, que inclui um novo ecossistema de aplicações nativas em pleno funcionamento graças ao kernel reformulado, ao motor Ark melhorado e à integração de ponta a ponta na cloud.

Além disso, o desempenho do software foi melhorado até 40% em comparação com a versão anterior do HarmonyOS.

Como não poderia deixar de ser, o Pura X utiliza Inteligência Artificial generativa, alimentada pelo modelo PanGu, em colaboração com os dual models DeepSeek para o assistente de voz.

Em termos de bateria, o smartphone dobrável conta com 4720 mAh, bem como carregamento super rápido com fios de 66 W e carregamento rápido sem fios de 40 W.

O Pura X começa em 7499 yuan (cerca de 957 euros) para a versão de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.