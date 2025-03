Finlândia é o país mais feliz do mundo. Em que posição está Portugal?

Numa lista dominada pelos países nórdicos, a Finlândia ocupa o primeiro lugar enquanto país mais feliz do mundo, segundo o Relatório sobre a Felicidade Mundial. Em que posição está Portugal, após cair cinco lugares?

O Centro de Investigação sobre o Bem-Estar da Universidade de Oxford publicou, esta quinta-feira, o Relatório sobre a Felicidade Mundial, que entrega o primeiro lugar à Finlândia, pelo oitavo ano consecutivo, e lista outros países nórdicos no top 10.

A Finlândia é um caso extraordinário e penso que o mundo está realmente concentrado em compreender o que é único na Finlândia.

Disse Ilana Ron Levey, diretora-geral da Gallup, explicando que a liderança dos países nórdicos nesta matéria não deve ser uma surpresa.

Na sua perspetiva, "a crença nos outros", o otimismo relativamente ao futuro, a confiança nas instituições e o apoio de amigos e familiares são algumas das razões pelas quais os finlandeses são mais felizes do que a maioria.

Outro ponto importante sobre a Finlândia é que há menos desigualdade de bem-estar dentro do país em comparação com um país como os Estados Unidos. Na Finlândia, existe um maior consenso sobre o facto de nos sentirmos bem com a nossa vida.

Esclareceu Ron Levey, destacando ainda a importância dos atos de boa vontade: "As boas ações também aumentam a felicidade de quem as pratica, e não se trata apenas de quem as recebe".

Entretanto, a Dinamarca é o segundo país mais feliz do mundo, em 2025, estando entre os 10 primeiros há mais de uma década.

Avaliação do país mais feliz do mundo

O Relatório sobre a Felicidade Mundial classificou os países conforme a avaliação da sua vida, em média, durante o período de 2022-2024, e com as respostas à pergunta da escada de Cantril na Gallup World Poll.

Esta pede aos inquiridos que pensem numa escada em que a melhor vida possível para eles é um 10 e a pior é um zero. Em seguida, é-lhes pedido que classifiquem a sua vida atual nessa escala.

Além da escada de Cantril, o relatório considera, também, as seguintes seis variáveis nos mais de 130 países classificados no relatório:

PIB per capita;

Apoio social;

Esperança de vida saudável;

Liberdade;

Generosidade;

Livre de corrupção.

Tendo em conta estes critérios, os Estados Unidos caíram do 23.º lugar do ano passado para o 24.º lugar.

Segundo a diretora-geral da Gallup, esta queda deveu-se, em parte, aos jovens com menos de 30 anos que se sentem pior do que antes: "Sentem-se menos apoiados pelos amigos e pela família, menos livres para fazer escolhas de vida e menos otimistas quanto ao seu nível de vida".

A felicidade tem muito mais que ver com confiança, ligações sociais, relações e todas estas diferentes dimensões, e não apenas com o PIB ou salários mais elevados.

Por sua vez, a Costa Rica e o México ficaram, pela primeira vez, entre os 10 primeiros. Segundo Ron Levey, isto mostra que não é preciso ser um dos países mais ricos do mundo para fazer as pessoas felizes.

Uma mensagem para todos os países é que a riqueza é insuficiente para que a população se sinta feliz com as suas vidas e tenha uma forte avaliação da vida.

Afirmou Ilana Ron Levey.

Portugal ocupa a 60.ª posição da lista

Portugal caiu cinco posições no Relatório sobre a Felicidade Mundial 2025, onde aparece na 60.ª posição com 6013 pontos, contra os 6030 pontos do relatório anterior.

Segundo os investigadores, além da saúde e da riqueza, alguns fatores que influenciam a felicidade parecem simples: partilhar refeições com outras pessoas, ter alguém com quem contar para obter apoio social e a dimensão do agregado familiar.