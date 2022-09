Maioria dos proprietários de elétricos não está satisfeita com a rede pública de carregamento

O calcanhar de Aquiles dos elétricos é a autonomia. Embora essa questão pudesse ver-se solucionada por uma vasta rede pública de carregamento, ela ainda não é tão extensa quanto desejado. Aliás, os resultados de um novo inquérito indicam que a maioria dos proprietários de carros elétricos está insatisfeita com aquela de que dispõe atualmente.

A amostra foi recolhida no Reino Unido e os resultados são um reforço daquilo que temos vindo saber.

De acordo com um inquérito conduzido pela organização britânica Which?, quase três quartos dos proprietários de automóveis elétricos, No Reino Unido, estão insatisfeitos com a rede pública de carregamento.

A organização, que se foca na necessidade de trabalhar para melhorar o número de carregadores e o funcionamento da infraestrutura, entrevistou cerca de 1500 proprietários de elétricos, por forma a recolher as opiniões sobre a sua experiência de utilização da rede pública de carregamento rápido.

Os resultados dessas entrevistas mostram que um dos principais desafios para conseguir uma expansão em massa da mobilidade elétrica é a infraestrutura necessária para dar resposta aos proprietários, com 74% dos inquiridos a revelar que não está satisfeito com a atual rede.

Além disso, 40% disse ter encontrado um carregador que não estava a funcionar, ao passo que 61% teve dificuldade em fazer pagamentos. Relativamente à distância, 45% indicou que o ponto público de carregamento mais próximo da sua casa está instalado a mais de 20 minutos a pé. O formato de pagamento foi criticado por 84% dos inquiridos, que revelaram preferir ter à disposição um sistema de pagamento com cartão bancário, ao invés de depender de aplicações ou cartões web.

A nossa investigação mostra que a infraestrutura pública de cobrança de elétricos está a ficar insuficiente, com muitos condutores a lutar para encontrar pontos de cobrança fiáveis em boas condições de funcionamento, e a ter de navegar em sistemas de pagamento confusos ou a ser incapaz de encontrar pontos de cobrança adequados perto de casa ou para viagens longas. O governo deve agir rapidamente para implementar os seus planos, para melhorar a experiência do consumidor na utilização de redes de tarifação pública, alargando os padrões de fiabilidade em toda a rede.

Lê-se na apresentação de resultados do inquérito.

Leia também: