Os 5 carros elétricos mais seguros que pode comprar

A revolução dos veículos elétricos está sobre nós. Cada vez mais fabricantes estão a lançar novos carros, com alguns até a oferecerem versões elétricas de modelos populares que já vendem. Se está à procura de um carro elétrico, mas também dá prioridade à segurança, este artigo é para si.

Trazemos hoje a lista dos 5 carros elétricos mais seguros que pode comprar.

1. Tesla Model Y 2020

A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) testa veículos para a segurança global em caso de acidente. A NHTSA utiliza uma classificação por estrelas simples, sendo cinco estrelas o máximo atribuído a um veículo em qualquer categoria que esteja a ser avaliado. Cinco estrelas é também o máximo atribuído à capacidade de resistência global de um veículo ao choque.

O Model Y da Tesla ganhou uma classificação de segurança global de cinco estrelas, a classificação de segurança mais elevada da NHTSA.

Além disso, o Model Y possui uma classificação de segurança de cinco estrelas na classificação geral da colisão frontal (do lado do passageiro e do lado do condutor), na colisão lateral, e ainda no teste de capotagem (com apenas 7,9% de risco de capotagem).

De acordo com o website da NHTSA, o Model Y de 2020 que testaram também apresenta tecnologia padrão de aviso de colisão frontal, bem como travagem iminente de colisão. Estas tecnologias ajudam a tornar o Model Y um veículo seguro, mesmo que o condutor não consiga responder a tempo.

2. Tesla Model 3 AWD 2021 - carro elétrico dos mais seguros

O Model 3 é também um carro elétrico extremamente seguro. É o mais seguro de todos os testes de segurança de colisão. Atinge uma pontuação global de cinco estrelas na classificação de colisão frontal, que combina a classificação do condutor e do passageiro numa só pontuação.

O Model 3 também passa a classificação de colisões laterais com cinco estrelas. Este VE também apresenta cinco estrelas no teste de capotagem, com um risco de capotagem de apenas 6,6% (ainda melhor do que o Model Y).

O Model 3 testado também vem com a tecnologia Forward Collision Warning e Dynamic Brake Support, que deteta se o condutor não está a fornecer a força adequada ao pedal do travão numa situação de emergência e aplica pressão adicional.

3. Nissan Leaf 2020

O Nissan Leaf é um carro elétrico relativamente barato com o seu preço inicial de aproximadamente 27.000€. É também um veículo muito seguro, mostrando que não é necessário gastar muito para comprar um carro elétrico extra seguro para o dia a dia.

O Nissan Leaf obtém uma classificação de segurança global de cinco estrelas da NHTSA. Além disso, tem uma classificação de 4 estrelas na colisão frontal, e cinco estrelas na colisão lateral. Passou no teste de capotagem com uma classificação de quatro estrelas e um risco de capotagem de 10,7%.

O Leaf não tem um desempenho tão bom como o Model 3 em alguns testes, mas ainda assim é excelente. O teste de capotagem não é tão robusto como os Teslas, mas independentemente disso, o Nissan Leaf é uma opção acessível e extremamente segura.

4. Audi e-tron 2022 - carro elétrico elegante

A linha de carros elétricos da Audi oferece alguns dos veículos elétricos mais simpáticos. Veja-se o e-tron, por exemplo. É um dos VE mais elegantes à venda neste momento. O bom deste Audi é que não só é extremamente bem parecido, como também é um veículo muito seguro. Foi premiado como um Safety Pick+ de topo pelo IIHS. O e-tron não é de modo algum barato, com o modelo 2023 a começar em aproximadamente 70.000€.

Esta máquina está equipada com o famoso sistema Quattro AWD da Audi, que proporciona uma condução inspiradora e de confiança. O e-tron também vem equipado de origem com a frente "pre-sense" da Audi. Este sistema pode travar o carro se o veículo detetar que uma colisão é inevitável.

O e-tron também vem de origem com o "pre-sense" traseiro, que prepara o veículo para o caso de ser detetada uma colisão traseira. O sistema fecha os vidros e aperta os cintos de segurança dianteiros para aumentar a segurança dos passageiros durante uma potencial colisão.

5. Ford Mustang Mach-E 2022

O Mustang Mach-E é uma escolha de segurança de topo do IIHS. Isto significa que o Mustang Mach-E oferece boa aparência, grande desempenho, e é também muito seguro. O Mach-E é provavelmente o elétrico com melhor aspeto atualmente à venda.

A única desvantagem do Mach-E é que não se pode encomendar o modelo 2022. A Ford diz que, devido à grande procura do seu elétrico, o Mach-E já não está disponível para encomendas. Não se preocupe, no entanto; ainda pode encomendar o modelo 2023.

Os carros elétricos são tão seguros como os convencionais

Esta lista fornece provas de que a última geração de veículos elétricos é tão segura como qualquer oferta convencional. Portanto, se estiver a considerar um carro elétrico, mas tiver quaisquer dúvidas em relação à segurança destes veículos, tenha a certeza que existem muitas escolhas.

