Land of the Vikings, sobreviver no duro Norte da Europa

Durante a Gamescom foi revelado um novo trailer para Land of the Vikings, um jogo de estratégia no qual a tarefa do jogador consiste na criação de um aldeamento viking.

Trata-se de um jogo do género city building (construção de cidades) em desenvolvimento pelos estúdios indie Laps Games.

Os estúdios indie Laps Games anunciaram no decorrer da Gamescom o seu próximo trabalho, Land of the Vikings que tal como o nome deixa antever, é um jogo sobre esse poderoso povo nórdico.

A jogabilidade de Land of the Vikings consiste em criar, gerir, melhorar e fazer prosperar um aldeamento viking, nas perigosas e duras terras do Norte da Europa. Tempestades brutais assolam as terras no Inverno. Terremotos podem surgir a qualquer momento. Incêndios podem deflagrar no Verão.

Em Land of the Vikings, os jogadores encarnam o papel de um Jarl (chefe) de um aldeamento viking recém-formado, com todas as responsabilidades que daí advêm.

As condições no Norte da Europa são difíceis e cruéis e um Jarl sábio terá de conseguir gerir de forma sensata e equilibrada o seu aldeamento e trabalho dos seus habitantes.

A recolha de recursos á parte importante de Land of the Vikings, na medida que são eles que permitem a sobrevivência dos aldeões, assim como da evolução e crescimento do aldeamento.

Derrubar árvores e recolher a madeira, caçar animais nas florestas e pradarias circundantes, minerar nas montanhas minérios importantes ou pescar nos rios e fiordes nas proximidades. Os Invernos tendem a ser extremamente duros nestas latitudes do planeta, pelo que a gestão cuidadosa destes recursos é de extrema importância para a sobrevivência aos meses mais frios do ano. Só dessa forma, será possível sobreviver ano após ano e expandir o aldeamento.

No entanto, não vamos estar sozinhos e, outros aldeamentos poderão ser encontrados nas redondezas. Vitimas perfeitas para o desporto favorito dos vikings: Raides. Mas também existirão outros aldeamentos com os quais podemos fazer comércio/trocas de bens, estabelecendo assim relações comerciais amistosas.

O jogo conta ainda com vários aspetos a ter em conta, tal como convulsões sociais e necessidades dos aldeões. Isto pois cada aldeão é um personagem próprio e distinto em Land of the Vikings. Cada um apresenta mais de 20 características de personalidade, habilidades e necessidades e como tal é importante saber lidar com eles e mantê-los do "nosso lado".

Com o passar dos anos, é possível que outros vikings surjam de tempos a tempos para se juntar ao nosso aldeamento. O jogador pode recusar mas também pode acolhê-los de braços abertos, em especial se tiverem habilidades importantes. Além de trazer mais mão de obra para a nossa aldeia, esta recepção traz também a possibilidade de casamentos e uniões, criando assim novas linhagens no nosso povo.

Segundo o que se sabe de Land of the Vikings, o jogo vai ter uma forte capacidade de personalização, especialmente ao nível dos edifícios. Mas esta personalização não se estende apenas a colorir os edifícios e navios mas também à sua construção, graças a um poderoso Building Editor que o jogo vai apresentar.

Por fim, vai existir uma Tree of Life (tipo de Árvore de tecnologias) na qual podemos gastar pontos de Fama para desbloquear novos edifícios e bónus no jogo. Por exemplo, podemos desbloquear uma Taverna, ao descobrir como se faz a cerveja, ou investir na produção de cabras para desbloquear o fabrico de roupas quentes. À medida que o jogador conseguir criar melhores condições de vida para os seus vikings, mais saudáveis ​​e felizes eles serão e mais próspero o nosso aldeamento será.