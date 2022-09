A Tesla fez inúmeras descobertas na indústria dos veículos elétricos. Embora não tenha sido a primeira empresa a fazer um carro totalmente elétrico (o primeiro carro elétrico foi feito em 1890), foi a primeira a comercializar com sucesso no mercado. Hoje, a Tesla é uma das marcas automóveis mais valiosas do mundo e tem vários fatores que as pessoas admiram.

Portanto, trazemos 5 razões pelas quais as pessoas gostam tanto da Tesla.

1. A Tesla mudou a indústria dos veículos elétricos

Os VE já existem há mais de cem anos, antes mesmo de Tesla ter sido fundada. De facto, os carros elétricos chegaram em meados do século 20, com cerca de um terço de todos os carros na estrada a funcionar com eletricidade.

No entanto, o nascimento do Ford Model T e a descoberta de petróleo no Texas mataram a indústria dos carros elétricos. Só em 2012, quando a Tesla Motors começou a produzir o Model S, é que os carros elétricos voltaram a ganhar popularidade no mercado.

Havia outros carros elétricos mais acessíveis, como o Chevrolet Bolt e o Nissan Leaf. No entanto, devido à sua enorme gama, o Tesla Model 3 venceu estes VE mais baratos em quota de mercado.

Devido à popularidade da Tesla, muitos outros fabricantes de automóveis seguiram rapidamente os seus passos e investiram nos seus próprios programas de carros elétricos.

Hoje em dia, encontrará vários modelos elétricos das principais marcas que, há apenas uma década atrás, não tinham nenhum VE no seu portfólio.

2. Características da Tesla apelam à "geração da Internet"

Uma das coisas que a Tesla fez bem foi vender carros na altura certa. Enquanto que o Roadster foi lançado em 2008, a sua oferta mais importante, o Model 3, foi lançada em 2017. A propósito, 2017 é também quando muitos jovens dos anos 90 têm entre 25 e 35 anos - a idade nobre para comprar o seu primeiro carro.

Como esta geração cresceu com o nascimento da Internet, muitos já estão interessados em experimentar novas tecnologias. Por isso, características como o Sentry Mode e o piloto automático são um sucesso entre os seus compradores.

3. O poder do Model S alerta os entusiastas do desporto automóvel

Embora possa pensar que a Tesla atrairia principalmente os entusiastas da tecnologia e seria evitado pelos amantes de automóveis, provavelmente ficará surpreendido por isto não ser verdade. O Tesla Model S é um dos carros de produção mais potentes que se pode comprar hoje em dia, com a sua classificação de 1.020 cavalos de potência.

Isto significa que o Model S Plaid pode ir dos 0 aos 60 em menos de dois segundos, e atingir uma velocidade máxima de 322 km/h. E ainda se consegue uma autonomia fantástica de 600 km.

O melhor de tudo é que se consegue tudo isso a cerca de 140.000€. Embora não seja exatamente acessível, será difícil encontrar outro veículo que se aproxime deste desempenho a este preço. Outras opções, como o Porsche Taycan, não podem vencer o Model S Plaid em termos de desempenho. Ou, se quiser um carro que forneça esse tipo de potência, terá de entrar no território dos supercarros e gastar muito mais.

4. Elon Musk

Amando-o ou odiando-o, a visão de Elon Musk é a que tornou possível que a Tesla fosse a empresa que é hoje. Embora tenha sido fundada em 2003 por Martin Eberhard e Marc Tarpenning, Musk apostou muito nela, deixando 6,5 milhões de dólares nos cofres da empresa em fevereiro de 2004 durante o seu financiamento da série A.

Embora Elon Musk tenha momentos malucos, como tweetar sobre a compra do Manchester United ou da Coca-Cola, a sua contribuição para a ciência e engenharia não pode ser descontada.

5. A Tesla representa o futuro da mobilidade e muito mais

Embora a Tesla seja conhecida principalmente por tornar os carros elétricos "mainstream", não para por aí. Tem outras inovações ligadas às tecnologias de veículos e baterias.

Por exemplo, a Tesla está a trabalhar arduamente para melhorar a sua tecnologia de piloto automático, esperando ser a primeira empresa automóvel a introduzir todas as capacidades da funcionalidade.

Além disso, a Tesla está também a trabalhar em inovações em matéria de baterias e outras tecnologias, como a Power Wall e a Solar Roof, para ajudar a reduzir a nossa dependência de energia não-renovável.

Não existe uma empresa perfeita, e pode dizer-se que a Tesla e Elon Musk deram alguns passos errados. Mas mesmo assim, fizeram avanços na tecnologia que podem indiscutivelmente fazer do nosso mundo um lugar melhor.

Leia também...