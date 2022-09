Torradeira Crispo: Para quem gosta de torradas perfeitas… e rápidas

Uma torradeira é atualmente um equipamento banal na nossa cozinha. No entanto, as marcas continuam a inovar em diferentes níveis, para conseguir destacar os seus produtos num mercado "saturado".

Hoje a nossa sugestão vai para uma torradeira, a Crispo, que permite fazer torradas perfeitas e "controlar" um conjunto de detalhes.

Crispo: a torradeira que lhe permite controlar todos os detalhes

A torradeira Crispo da Prozis tem tudo o que procura num equipamento deste tipo. O design segue o modelo tradicional, mas do ponto de vista tecnológico há algumas novidades para que as torradas sejam rápidas a fazer e saiam perfeitas.

A torradeira Crispo aquece tudo sem percalços, sem surpresas desagradáveis e permite-te controlar os detalhes mais pequenos.

Principais características da torradeira Crispo

2 ranhuras para pão extra largas

9 definições diferentes controladas via painel digital

Modo de reaquecimento e descongelamento

Ecrã digital

Tabuleiro removível para migalhas

Pega de transporte

Ao nível de especificações, a torradeira Crispo tem:

Potência nominal: 1000 W

Tensão: 220-240 V~

Frequência: 50-60 Hz

Dimensões: 278 × 184 × 196 mm

Peso: 1680 g

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta fantástica Crispo, com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).