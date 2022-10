Maior exportador de petróleo do mundo quer vender mais de 150 mil elétricos até 2026

Sabemos que há cada vez mais países a embarcar na transformação elétrica, ou, pelo menos, a tentar motivar os seus cidadãos para esse caminho. No entanto, a notícia desta vontade pode ser um tanto inusitada quando nos chega do maior exportador de petróleo do mundo…

Ora, até 2026, a Arábia Saudita quer vender cerca de 150 mil carros elétricos.

A Arábia Saudita partilhou um novo plano que aborda, essencialmente, as perspetivas do país para o futuro. O Vision 2030 foca-se na redução da dependência das exportações de petróleo e no crescimento económico estável. Este plano que o maior exportador de petróleo do mundo revelou mostra que o país está a preparar-se para exportar veículos elétricos.

Conforme adiantou Abdullah al-Swaha, ministro das comunicações e das tecnologias da informação do país, o país irá produzir e exportar mais de 150.000 elétricos, até 2026.

Isto era um sonho, e tornou-se uma realidade sob a liderança do Príncipe Herdeiro.

Revelou al-Swaha, que acrescentou que o investimento da Arábia Saudita na Lucid Motors “colocou o Reino entre os países desenvolvidos”. Aliás, na altura, o CEO da empresa Peter Rawlinson disse que “a entrega de até 100.000 veículos elétricos Lucid na Arábia Saudita representa outro momento crucial na nossa aceleração do transporte sustentável em todo o mundo”.

Estamos encantados por apoiar a Arábia Saudita na concretização dos seus objetivos de sustentabilidade e das suas ambições de neutralidade, tal como delineado pela Saudi Vision 2030 e pela Saudi Green Initiative, ao trazer os nossos elétricos avançados de luxo para a Arábia Saudita. Planeamos começar a fabricar carros em 2025, e vamos aumentar a produção em 2026 e 2027 para atingir 150.000 carros anualmente.

Partilhou Rawlinson.

Como parte do Vision 2030, a Arábia Saudita pretende aumentar o seu produto interno bruto (PIB) não petrolífero para 50% em comparação com os 16% atuais. Além disso, planeia que pelo menos 30% dos automóveis e camiões da capital, Riade, estejam a funcionar com eletricidade, até ao final da década.

