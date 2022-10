Quais os 10 carros que consomem menos gasolina

Tem um carro a gasolina? Veja se está nesta lista! Com os preços exorbitantes dos combustíveis, há que valorizar os carros que têm consumos menos elevados. É verdade que quando carregamos no acelerador os carros tendem a consumir mais, mas mantendo uma velocidade na ordem dos 100/120 km obtemos resultados interessantes.

Sabe quais são os 10 carros que consomem menos gasolina? Conheçam a lista.

Quando se compra um carro, a probabilidade de não sabermos quanto gasta em média é elevada. Normalmente apenas nos interessamos com o design, com custos de manutenção, com extras, etc.

O jornal desportivo La Gazzetta dello Sport, publicou recentemente uma lista onde são apresentados os 10 carros que consomem menos gasolina. Os veículos a gasolina foram analisados do ponto de vista da eficiência energética, entre 2021 e 2022.

TOP 10 dos carros a gasolina que consomem menos

Na décima posição (em último) está o Peugeot 308 a gasolina, que tem um consumo médio de 6,6 litros em cada 100 quilómetros. Com ar condicionado o consumo sobe para os 8 l/100 km com ar condicionado ligado

Na nona posição está o Citroen C3 com um consumo médio de 6,5 l/100 km e 7,7 l/100 km. Segue-se o Seat Ibiza que tem um consumo médio de 6,2 l/100 km. Na sétima posição, está o Opel Corsa, que consome em média 6,1 l/100 km.

O sexto lugar pertence ao Hyundai Bayon, com um consumo médio de 6 l/100 km. Abrindo o TOP 5 temos o Ford Puma com um consumo médio de 5,8 l/100 km. A quarta posição pertence ao Skoda Fabia, que tem um consumo médio de 5,8 l/100.

O Toyota Aygo X a gasolina dá entrada do pódio do TOP 3, com um consumo médio de 5,5 l/100 km. No segundo lugar aparece o Volkswagen Golf, com consumo médio de 5,5 l/100 km. E o grande vencedor é o Fiat 500 que apresenta um consumo médio de 5,2 litros em cada 100 quilómetros.

Além dos modelos a gasolina, em 2022 foi lançado um novo Fiat 500 «La Prima» que foi o primeiro modelo 100% elétrico na história da fabricante automóvel italiana.