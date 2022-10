Google está a ser processada por causa da filtragem dos e-mails de spam

O Republican National Committee (RNC) está a processar a Google, devido aos filtros de spam do e-mail. O comité alega que a gigante tecnológica está a suprimir as suas solicitações de correio eletrónico antes das eleições intercalares.

Para já, a Google nega os factos que baseiam a acusação.

O serviço de e-mail da Google, Gmail, reúne cerca de 1,5 mil milhões de utilizadores. De modo a evitar que cada um deles seja inundado com correio eletrónico não desejado ou solicitado, a Google, assim como outros fornecedores, desenvolve estratégias que, de forma automática, sinalizam as comunicações aparentemente indesejáveis e remetem-nas para a pasta Spam.

Ora, o RNC, que está associado ao Partido Republicano dos Estados Unidos da América, apresentou um processo contra a Google, alegando que a empresa tem suprimido as suas tentativas de envio de correio eletrónico, antes mesmo das eleições intercalares, que acontecerão em novembro.

De acordo com o NBC News, o processo foi apresentado ao District Court para o Eastern District of California e acusa o Gmail de discriminar o RNC, enviando, de forma injusta, os e-mails do comité para as pastas de spam dos utilizadores. Aparentemente, isso estará a afetar os esforços de angariação de fundos e de votos.

Basta - estamos a processar a Google pelo seu preconceito flagrante contra os republicanos. Durante dez meses consecutivos, a Google enviou e-mails cruciais de fim de mês da GOTV republicana e de angariação de fundos para spam sem dar explicações. Estamos empenhados em pôr um fim a este padrão claro de enviesamento.

Partilhou a presidente do RNC Ronna McDaniel, numa declaração ao The Associated Press.

Conforme refere o processo apresentando contra a Google, a empresa remeteu milhões de e-mail do RNC para as pastas de spam de potenciais doadores e apoiantes do partido, numa altura em que é fulcral angariar fundos e construir uma comunidade.

Numa declaração feita pelo porta-voz José Castañeda, a Google negou as acusações apresentadas pelo RNC e explicou que a Google trabalha para “maximizar a entregabilidade do correio eletrónico, minimizando ao mesmo tempo o spam indesejado”.

Como temos dito, simplesmente não filtramos e-mails com base na filiação política. Os filtros de spam do Gmail refletem as ações dos utilizadores.

Leia também: