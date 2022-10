Smartphone ou tablet? Escolha um destes produtos Xiaomi

A Xiaomi apresentou recentemente um conjunto de vários dispositivos, entre eles dois smartphones e um tablet. São produtos com elevada procura graças à relação entre preço e qualidade, que é elevada pelo software da Xiaomi desenhado para estes dispositivos inteligentes.

Se está à procura de um tablet ou de um smartphone, porque não escolher Xiaomi?

Xiaomi 12T Pro

O Xiaomi 12T Pro é um smartphone com processador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e disponível nas versões de 8GB + 256GB e 12GB + 256GB. Tem um ecrã de 6.67" QHD+ DotDisplay com taxa de atualização de 120Hz e resolução de 1220 x 2712 píxeis.

A câmara deste modelo é também uma novidade já que se apresenta com 200MP (IOS). Tem adicionalmente uma ultra grande angular de 8 MP e uma macro de 2MP. A câmara frontal é de 20 MP.

A bateria é de 5000 mAh com carregamento ultra rápido de 120 W e inclui colunas duplas Harman Kardon. O sensor de impressões digitais está presente no ecrã e também tem reconhecimento facial.

Em termos de construção, a marca colocou proteção Corning Gorilla Glass 5 no ecrã do smartphone e ainda é resistente a água e poeira com certificado IP53.

O smartphone Xiaomi 12T Pro está disponível por 600,58€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto HK12TPRO. O envio é feito a partir do armazém HK, com não sujeito a custos adicionais e com entrega em cerca de 2 semanas.

Xiaomi 12T

O modelo Xiaomi 12T partilha de muitas características com a versão Pro, mas este vem equipado com MediaTek Dimensity 8100-Ultra. O ecrã é igual com as mesmas especificidades e a bateria também tem a mesma capacidade e carregamento rápido.

No campo da fotografia, o Xiaomi 12T apresenta uma câmara principal de 108 MP, tem uma ultra grande angular de 8 MP e uma macro de 2MP. A câmara frontal é de 20 MP.

Tem também proteção Corning Gorilla Glass 5 no ecrã e é resistente a água e poeira com certificado IP53. Ambos os modelos têm Android 12 com MIUI 13.

O smartphone Xiaomi 12T está disponível por 454,55€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto HKMI12T.

Redmi Pad

O Redmi Pad foi o mais recente tablet lançado pela Xiaomi para o mercado internacional e é um dos que apresenta uma melhor relação entre preço e qualidade.

Este tablet oferece um ecrã de 10.61" FullHD com taxa de atualização até 90 Hz e um sistema de som com quatro altifalantes com suporte para Dolby Atmos.

A bateria de 8000 mAh carrega a 18 W e a Xiaomi garante uma autonomia até 26 horas de utilização. O processador que o equipa é um MediaTek Helio G99 e foi lançado nas versões de 3GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB.

Vem com Android 12 com MIUI para tablet e como interfaces de comunicação oferece Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHz USB-C. As câmaras traseira e frontal são de 8 MP.

O tablet Xiaomi Redmi Pad está disponível por 259,53€ (IVA incluído), com o código de desconto REDMIPAD.

Poderá ainda usar o código Techhekka10 para um desconto de 10€ em compras acima de 26€, ou o código hekka1st0815 para desconto de 3€ em qualquer compra.