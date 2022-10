Apoio extraordinário não chegou a 320 mil pessoas! Saiba porquê…

Apesar de toda a informação e apelos, foram muitos os portugueses que ainda não receberam os apoios extraordinários.

De acordo com as informações mais recentes, a Autoridade Tributária não conseguiu processar 320 mil transferências dos apoios extraordinários. Saiba o porquê de tal cenário.

A Autoridade Tributária não conseguiu processar 320 mil transferências do apoio extraordinário, do total ordenado a cerca de 2,5 milhões de pessoas, por IBAN inválido, foi hoje divulgado.

O Ministério das Finanças alerta para a importância de os cidadãos atualizarem o IBAN no portal das Finanças, garantindo que a AT irá continuar a fazer sucessivas tentativas de transferência destes apoios extraordinários ao rendimento das famílias ao longo dos próximos seis meses.

O ministério exemplifica ainda que “o IBAN que consta do cadastro poderá não coincidir, por opção do contribuinte, com o indicado para efeitos da declaração de IRS, pelo que os contribuintes que ainda não o fizeram deverão verificar e/ou atualizar o seu IBAN no cadastro do Portal das Finanças.

Já nos casos em que os contribuintes apenas indicam o IBAN para efeitos de IRS, é este que é considerado para efeitos do pagamento deste apoio extraordinário.

Se descobriu agora que o IBAN indicado no portal das Finanças está errado ou não está preenchido, tenha calma, pois não vai perder o dinheiro. A primeira coisa que deve fazer é atualizar a informação do seu IBAN. A validação do IBAN pelos serviços das finanças pode demorar até 5 dias - saber mais aqui.

