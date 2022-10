O Pixel Watch é a proposta da Google para o mercado dos relógios inteligentes. Este smartwatch era falado há muitos meses e finalmente foi tornado uma realidade para complementar as propostas da marca para este ano.

Assim que chegou ao mercado, e de forma natural, começou de imediato a ser avaliado para que as suas potencialidades fossem alargadas. Um passo importante foi agora dado e foi possível desbloquear o bootloader deste relógio, mas com recurso a um cabo especial.

Há muito que se esperava que a Google revelasse o Pixel Watch. Depois de muitos anos a fornecer o Wear OS para os seus parceiros, foi gora de esta proposta se tornar uma realidade e marcar uma posição no mercado, ainda para mais sendo da gigante das pesquisas.

A avaliação do que poderia ser retirado como extra deste relógio foi de imediato iniciada e um passo importante foi dado. O utilizador @Shiny Quagsire do Twitter publicou agora as suas descobertas e que prometem mudar muito o Pixel Watch.

apparently fastboot can be entered with ye olde `adb reboot bootloader`, might try and see if the secret USB pins are active. https://t.co/8O0EmTlLjY pic.twitter.com/DQ1Y9XVX4i — Shiny Quagsire (@ShinyQuagsire) October 20, 2022

O mais importante, e que foi revelado é o sucesso que foi conseguido para desbloquear o bootloader deste relógio. Com esta capacidade, foi possível instalar uma versão alterada do Wear OS e dar-lhe assim algumas mudanças importantes e que vão em breve ser alargadas a todos.

Ainda que seja possível, quebrar esta barreira só foi possível através da utilização de um cabo diferente do habitual. Este usa os mesmos 4 conetores, mas tem dese ligar aos pinos que estão disponíveis na zona da pulseira do Pixel Watch.

bootloader is unlocked



also a pic of my hacked up cable, I'd need something proper if I even wanted to try flashing this thing lmao pic.twitter.com/Fu4dqtdCY7 — Shiny Quagsire (@ShinyQuagsire) October 20, 2022

Também como acontece com os smartphones Android, o smartwatch da Google apresenta uma mensagem de alerta ao desbloquear o bootloader. Depois de ultrapassado este passo, tudo fica disponível para ser explorado, mas consciente dos problemas que podem trazer.

Com este primeiro passo, são abertas muitas portas para o Pixel Watch e para o que a Google oferece. Ao conseguir aceder ao bootloader é garantido o root e o controlo completo e pleno do Wear OS.