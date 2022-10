Ao longo dos anos, a Tesla tem sido muito conservadora no que toca às cores dos seus carros elétricos. A cada novo modelo, as mesmas cores são apresentadas e oferecidas aos potenciais clientes da marca.

Para quebrar um pouco este cenário, a Tesla tem agora uma novidade, dedicada apenas ao Model Y e à Europa e ao Médio Oriente. Surgiram 2 novas cores e prometem dar uma nova vida a este modelo da marca que está a começar a conquistar este espaço.

Todos estamos habituados a ver nas estradas os carros da Tesla em 5 cores. Falamos do branco, do preto, do cinzento, do azul e do vermelho. Estas são as propostas da marca para os seus 4 modelos comercializados em Portugal e no resto do planeta.

Isso muda agora com uma novidade da Tesla para o Model Y. Este seu novo carro elétrico recebeu 2 novas cores, para agitar ainda mais o que oferece aos clientes. Falamos do Quicksilver e do Midnight Cherry Red, que estão já disponíveis para serem encomendados.

Stas duas cores não vão ser adicionadas à oferta já existente no Model Y, mas sim substituir duas que estavam disponíveis antes. Assim, desaparecem as conhecidas e clássicas Cinzento Midnight metalizado e Vermelho multicamadas que eram já clássicos nos carros da Tesla.

Importa notar que estas duas novas cores são um exclusivo em várias frentes. Em primeiro lugar, estão apenas disponíveis no Model Y e em especial nos modelos Long Range e Performance deste carro. Além disso, e porque são um exclusivo da Gigafactory Berlim, só são vendidos na Europa e Médio Oriente.

Claro que, e tal como acontece com outras cores, estas não são gratuitas e obrigam a um pagamento adicional que é elevado. Assim, e para quem quiser a cor Quicksilver, terá um custo adicional de 3.000 euros. No caso da cor Midnight Cherry Red, este valor adicional é de 3.200 euros.

Resta saber se o publico vai tomar estas novas cores como opção e comprar os seus Model Y com estas escolhas. Há ainda a dúvida de se a Tesla vai alargar estas cores a novos carros elétricos ou se vão surgir novas propostas no futuro próximo.