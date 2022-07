Julho traz consigo uma nova fabricante de elétricos premium. Conheça a italiana Aehra!

As cartas estão lançadas e os esforços estão a ser feitos na direção de uma mobilidade maioritariamente elétrica. Além das fabricantes que já existem a dedicar-se a este mercado, surge agora uma outra, que promete surpreender.

De nome Aehra, tem Itália como berço e vai dedicar-se ao segmento premium.

Embora a sua necessidade e viabilidade não seja unânime, a transição para uma mobilidade elétrica é um objetivo e há já fabricantes empenhadas em cumpri-lo, com ambiciosos horizontes temporais definidos.

Há cada vez mais empresas a rever a sua estratégia e a decidir apostar neste mercado que, conforme quer, por exemplo, a União Europeia, terá grande relevância, em breve. De Milão, Itália, e de olhos postos no futuro da mobilidade, surge a Aehra: uma fabricante de carros elétricos premium.

Em dia de estreia, a nova fabricante garante que os seus veículos elétricos vão ser capazes de combinar o design italiano com engenharia de excelência e, de pés bem juntos, afirma que pretende ser uma empresa premium, em todo o mundo.

Os primeiros modelos da nova Aehra serão um SUV e um sedan, cujos lançamentos estão previstos para outubro deste ano e fevereiro do próximo, respetivamente. No entanto, as entregas começarão apenas em 2025. Ainda sem data de lançamento está um terceiro modelo, um carro elétrico desportivo.

Os primeiros dois modelos partilharão uma plataforma e, segundo a Aehra, o SUV garantirá um alcance de pelo menos 800 km, bem como um desempenho “impressionante”. Além disso, ambos deverão oferecer tempos de carregamento muito competitivos.

O método de produção dos nossos automóveis permitirá a reciclagem dos componentes, os materiais que utilizaremos serão mais amigos do ambiente e, em termos de estrutura e carroçaria, serão 100% (recicláveis).

Revelou Filippo Perini.

Numa entrevista, Hazim Nada, CEO e presidente da nova fabricante italiana, anunciou que a Aehra começará por estar disponível na Europa e nos Estados Unidos da América, dedicando-se, numa segunda fase, a países do Golfo e à China. Além disso, indicou que a empresa deverá produzir, anualmente, entre 20.000 e 25.000 unidades de cada um dos seus modelos.

