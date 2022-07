Internet Starlink da SpaceX poderá finalmente funcionar em movimento

A criação de uma constelação de satélites para trazer internet a zona mais remotas do planeta está a ser conseguida pela empresa de Elon Musk, a SpaceX com o sistema Starlink. Apesar de alguma controvérsia, preço e limitações ao nível da utilização, a verdade é que esta ligação à internet está a tornar-se numa verdadeira alternativa às ligações mais "tradicionais".

Com a pretensão de poder ser utilizada em movimento, em veículos como carros, caravanas, barcos ou aviões, a SpaceX dá agora um importante passo em frente.

Internet da Starlink passa a poder ser usada em movimento

A SpaceX obteve aprovação da Comissão Federal de Comunicações (FCC) para permitir que os seus satélites Starlink enviem banda larga internet para veículos em movimento.

A Starlink ultrapassa assim um dos seus grandes obstáculos, depois de já ter avançado com acordos com empresas ligadas à aviação, navios de cruzeiro e até de já ter lançado um serviço dedicado ao caravanismo.

A autorização de uma nova classe de terminais para o sistema de satélite da SpaceX expandirá a gama de recursos de banda larga para atender às crescentes procuras de clientes que agora exigem conectividade em movimento, seja a conduzir uma autocaravana pelo país, a navegar um cargueiro da Europa para um porto dos EUA, ou durante um voo doméstico ou internacional.

É referido no documento da autorização, concedido no dia de ontem, pela FCC.

A Starlink recorre a uma rede de satélites em órbita baixa para transmitir banda larga para antenas parabólicas dos utilizadores. O serviço que foi inicialmente projetado para alcançar clientes em áreas remotas com pouca ligação à Internet, tem estado continuamente em evolução e esta autorização vem assim trazer à empresa novas possibilidades de oferta dos seus serviços.

Em maio, tinha lançado o serviço dedicado a utilizadores que rodam as estradas de caravana, no entanto, a sua utilização requer que o sistema esteja fixado num ponto, não podendo ser utilizado em movimento. Algo que poderá mudar muito em breve.

De referir que o serviço dedicado aos utilizadores de caravanas tem um custo de 124 €/mês mais o investimento inicial em hardware de 649 €. O serviço residencial custa 99 €, com o mesmo investimento inicial e no segundo semestre do ano será lançado um serviço para empresas que já pode ser reservado através do site.