Novos radares de Lisboa “apanham” 1239 condutores por dia

Os novos radares de controlo de velocidade de trânsito em Lisboa, 21 que substituem equipamentos antigos e 20 em novas localizações, começaram a funcionar a 1 de junho de 2022. Nas primeiras 24 horas foram "apanhados" 151 condutores, mas a média diária está agora nos 1239 condutores.

Saiba qual foi a maior velocidade registada!

Até 24 de junho, foram registadas 29.727 ocorrências nos 41 radares fixos que fazem parte do sistema. Maior velocidade registada foi a 240 km/h, segundo revela o Publico.

Contas feitas, até 24 de junho, 1239 condutores foram apanhados em excesso de velocidade nas avenidas e ruas lisboetas. A pouca informação apresentada pelo município indica que o maior número de ocorrências se tem registado em locais como as avenidas Lusíada, Padre Cruz e Infante Dom Henrique – vias onde foram colocados radares novos, revela o jornal.

As localizações dos novos 20 radares são:

Avenida Santos e Castro (dois sentidos)

Avenida Lusíada (dois sentidos)

Avenida Eusébio da Silva Ferreira

Avenida Padre Cruz (dois sentidos)

Avenida Marechal Gomes da Costa

Avenida de Brasília

Avenida Infante D. Henrique (dois sentidos)

Avenida Dr. Alfredo Bensaúde (dois sentidos)

Avenida Almirante Gago Coutinho

Avenida de Ceuta

Avenida Calouste Gulbenkian

Avenida Marechal Craveiro Lopes (dois sentidos)

Avenida dos Combatentes (dois sentidos).

Os 21 radares que substituem equipamentos antigos encontram-se localizados na:

Avenida da Índia

Avenida de Brasília

Avenida Infante D. Henrique (dois sentidos)

Avenida de Ceuta (dois sentidos)

Avenida General Correia Barreto (dois sentidos)

Avenida Marechal António Spínola (dois sentidos)

Avenida Marechal Gomes da Costa

Avenida Almirante Gago Coutinho

Avenida Eusébio da Silva Ferreira

Avenida da República

Campo Grande

Avenida Cidade do Porto

Avenida João XXI

Avenida Afonso Costa

Túnel Marquês de Pombal

Avenida Marechal Craveiro Lopes

Avenida das Descobertas

O município faz saber que “a maior velocidade captada no sistema de radares de Lisboa foi a de 240 km/h na Avenida Marechal Craveiro Lopes (Segunda Circular), junto às bombas posto Repsol, no sentido Aeroporto/Benfica”, onde a velocidade máxima é de 80 km/h por ser uma rede rodoviária do 1.º nível, de acordo com o Plano Diretor Municipal de Lisboa.

De acordo com a zona, há radares que registam quem passa com velocidade superior a 50 ou 80 km/h. Segundo informações, nos últimos seis meses só foi multado quem passou, em excesso de velocidade, por um radar móvel da PSP ou da Polícia Municipal.