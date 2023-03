Irão descobriu aquela que poderá ser a segunda maior reserva de lítio do mundo

A sede da transição para veículos elétricos tem dado palco aos seus componentes e à exploração das matérias-primas que lhes dão corpo, nomeadamente, as baterias e o lítio. Recentemente, o Irão descobriu aquela que poderá ser a segunda maior reserva mundial do chamado ouro branco.

Numa altura em que o foco está no desenvolvimento e na comercialização de veículos elétricos, o lítio, que até agora já era utilizado na produção de dispositivos como os smartphones, assume um papel preponderante, enquanto principal matéria-prima para a produção das baterias dos automóveis.

A importância do lítio cresceu exponencialmente, nos últimos anos, e o debate à sua volta ganhou uma nova dimensão. Ora, pela importância que lhe está associada, mais países enveredaram pela exploração em busca deste ouro branco e, consequentemente, têm sido encontradas mais reservas.

Recentemente, a República Islâmica do Irão anunciou ter encontrado uma das maiores reservas de lítio do mundo. Segundo o Ministério da Indústria, Minas e Comércio do Irão, os depósitos poderiam conter cerca de 8,5 milhões de toneladas métricas prontas para extração. Os números divulgados pelo governo apontam que essas reservas poderão permitir que o país ultrapasse a Austrália enquanto segunda maior potência em termos de reservas de lítio.

Atualmente, o Chile é o segundo maior produtor de lítio, com cerca de 39.000 toneladas métricas, em 2022. No entanto, as suas reservas são as maiores do mundo, com 9,3 milhões de toneladas métricas. Até agora, acreditava-se que a segunda maior reserva se encontrava na Austrália.

No mundo de hoje, este metal estratégico e valioso é de grande importância nas tecnologias avançadas.

Disse Ebrahim Ali Molabeigi, chefe do departamento de exploração do Ministério da Indústria, Minas e Comércio do Irão, acrescentando que poderão ser descobertas mais reservas de lítio, em Hamedan, uma região com grandes depósitos de argila. Afinal, conforme referiu, "este mineral é, normalmente, descoberto numa área argilosa".