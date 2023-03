Linha Xiaomi 13: qual o melhor smartphone para as suas necessidades?

A Xiaomi acabou de lançar os seus novos smartphones da linha Xiaomi 13, sob o slogan Behind the masterpiece. Além do modelo base, apresentou também uma versão Pro e uma versão Lite. Mas qual será melhor para as suas necessidades, exigências... e carteira?

Xiaomi 13 Pro

O Xiaomi 13 Pro é o modelo premium. Tem uma construção em cerâmica (disponível em preto e branco, as cores clássicas) e o processador é um Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nm, com 12 GB de RAM.

O ecrã é de 6,73" com resolução de 1440 x 3200 píxeis e com uma taxa de atualização dinâmica de 1 a 120Hz. O acabamento é ligeiramente curvo, tem proteção Corning Gorilla Glass Victus e oferece ainda características como Dolby Vision, Pro HDR, HDR10+ e sensor de luz ambiente de 360º.

Toda a estrutura que suporta as câmaras tem a colaboração fundamental com a Leica, tanto nos sensores quanto na app, com otimizações de software. A câmara principal é de 50 MP com sensor de 1" e abertura f/1.9; a câmara telefoto tem também 50 MP e abertura f/2.0; a ultra-grande angular é de 50 MP com ângulo de 115º e abertura f/2.2, com suporte para fotos macro a 5cm. Grava a 4K a 60fps. A câmara frontal é de 32 MP.

Relativamente à bateria, esta tem uma capacidade de 4820 mAh e carrega a 120W - em 19 minutos carrega 100% no Boost mode e em 24 minutos no Standard mode. Também pode ser carregada sem fios a 50W e oferece carregamento reversível de 10W. Traz o sistema de arrefecimento LiquidCool Technology.

Há ainda a destacar o facto de ser à prova de água e poeiras, de ter altifalantes em stereo com Dolby Atmos, NFC e um completo conjunto de sensores. Vem equipado com Android 13 e MIUI 14.

O novo smartphone Xiaomi 13 Pro está disponível em branco ou preto, nos modelos de 12/256GB e 12/512GB, a partir de 1387€ (IVA incluído).

Xiaomi 13

O modelo Xiaomi 13 apresenta-se como uma proposta de topo também com Snapdragon 8 Gen 2 e 8 ou 12 GB de RAM. Vem equipado com Android 13 e MIUI 14.

O módulo principal de câmaras conta também com parceria Leica, com uma câmara grande angular de 50 MP, uma telefoto de 10 MP com zoom ótico até 3,2X e ainda uma ultra grande angular de 12 MP. Já a câmara frontal é de 32 MP.

O Xiaomi 13 vem equipado com um ecrã de 6,36" com tecnologia AMOLED e uma resolução de 1080 x 2400 píxeis. Este ecrã tem uma proporção de 20:9 com uma densidade de 414ppi. De notar que o ecrã tem uma perfuração para a câmara frontal no centro, em cima, e proteção Gorilla Glass 5.

Mais ainda, tem uma taxa de atualização adaptativa (AdaptiveSync), que se ajusta conforme o conteúdo exibido e que funciona de forma muito competente. Destaca-se ainda o facto de ter um brilho máximo de 1900 nits, TrueColor display, Dolby Vision, HDR10+ e certificação Widevine L1, para ver conteúdos de streaming em FullHD, como Netflix.

O Xiaomi 13 tem uma bateria de 4500 mAh que carrega a uma potência máxima de 67W, com carregador disponível na caixa. Além disso, o smartphone carrega a 50W sem fios e ainda dispõe de carregamento inverso a 10W.

O smartphone smartphone Xiaomi 13 está disponível em branco, preto ou verde, nos modelos de 8/256GB e 12/256GB, a partir de 1120€ (IVA incluído).

Xiaomi 13 Lite

A versão Lite é de gama média, com processador Snapdragon 7 Gen 1 de 4nm e está disponível com 8 GB de RAM. Neste caso o ecrã tem 6,55" com tecnologia AMOLED e uma resolução de 1080 x 2400 píxeis. Este ecrã tem uma proporção de 20:9 com uma densidade de 402ppi e proteção Gorilla Glass 5.

Neste caso não existe participação da Leica nas câmaras fotográficas. O módulo traseiro tem uma câmara macro, uma câmara principal de 50 MP e uma ulta-grande angular de 50 MP. A câmara frontal é de 32 MP.

O Xiaomi 13 Lite, tal como o modelo base, tem uma bateria de 4500 mAh que carrega a uma potência máxima de 67W, com carregador disponível na caixa.

Destaca-se ainda a inclusão de altifalante com Dolby Atmos, NFC e um completo conjunto de sensores. Vem equipado com Android 12 e MIUI 14.

O smartphone Xiaomi 13 Lite está disponível em azul, preto ou rosa, nos modelos 8/128GB e 8/256GB, a partir de 551€ (IVA incluído).

Xiaomi Buds 4 Pro

Os earbuds Xiaomi Buds 4 Pro apresentam-se com um design de luxo e tecnologia TWS. Têm também tecnologia LDAC da Sony, que permite taxas de transferência de dados até 990kbps e profundidade de bits até 32-bit, juntamente com suporte Hi-Res Audio Wireless.

A funcionalidade de cancelamento de ruído disponível promete uma profundidade até 48dB. Oferecem áudio Dimensional que deteta os movimentos da cabeça dos utilizadores e ajusta o som de acordo com o seu posicionamento espacial.

A bateria pode proporcionar uma autonomia até 9 horas com carga única e 38h com recurso à caixa de carregamento (que suporta carregamento sem fios).

Os earbuds Xiaomi Buds 4 Pro estão disponíveis em preto ou dourado, por um preço de lançamento de 278€ (IVA incluído).

