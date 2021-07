Honda quer colaborar com outras fabricantes para desenvolver carros elétricos

A transição para uma mobilidade elétrica, com a rapidez que se prevê, não será um investimento barato para as fabricantes. Por esta razão, de forma a ver os custos do desenvolvimento de carros elétricos reduzidos, a Honda está aberta a novas alianças.

O anúncio foi feito pelo recente CEO da fabricante.

Embora os carros elétricos estejam a ser projetados como a opção a ser tomada no futuro, é fulcral que a transição não torne as empresas e fabricantes vulneráveis. Nesse sentido, o novo CEO da Honda Motor Co revelou que a fabricante japonesa de automóveis estava disposta a formar novas parcerias, de forma a tornar a eletrificação financeiramente sustentável e rentável.

Se através de uma aliança a Honda conseguir alcançar o que pretende ser, então estaríamos dispostos a formar uma aliança.

Revelou Toshihiro Mibe.

Conforme adiantou a Reuters, em conjunto com o seu parceiro General Motors Co, a Honda vai introduzir dois modelos de carros elétricos de grande dimensão, em 2024. Estes serão desenvolvidos na América do Norte e estarão equipados com baterias Ultium da General Motors. Além disso, lançarão uma panóplia de novos modelos que apresentarão uma nova plataforma – e:Architecture.

A construção de uma aliança tornar-se-á uma direção enorme em termos de aumento do número de veículos elétricos, considerando como a eletrificação não é comercialmente viável neste momento.

Acrescentou o novo CEO da Honda.

Honda a caminho da eletrificação

Segundo afirmou, a Honda pretende aumentar a proporção de carros elétricos e veículos com células de combustível para 100% das vendas, em 2040. Aliás, a fabricante vai encarar a eletrificação como uma oportunidade para rever a sua linha de produtos e melhorar a rentabilidade.

O CEO da Honda espera ver a rentabilidade do seu negócio automóvel melhorar no próximo ano fiscal, como resultado do encerramento de várias fábricas que já não estavam a ser viáveis. Mais do que isso, admitiu estar a considerar um novo serviço ou negócio digital, utilizando os dados dos clientes.

