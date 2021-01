Biden quer que a frota governamental dos EUA seja constituída por veículos elétricos

Não demorou muito até que Joe Biden começasse a reconstruir algumas ruínas deixadas por Donald Trump. Aliás, poucas horas após tomar posse, o então Presidente protagonizou a reentrada dos EUA no Acordo de Paris sobre as alterações climáticas.

Então, esta decisão pode estar relacionada com uma outra que o novo chefe de Estado tomou recentemente: substituir a frota governamental por veículos elétricos.

Substituir a frota de carros governamentais por carros elétricos

Tomou posse há cerca de uma semana, mas não se tem poupado às mudanças. Conforme sabemos, Joe Biden reverteu algumas das decisões tomadas outrora por Donald Trump, por exemplo, relativamente a políticas e à situação pandémica.

Assim sendo, à lista junta-se agora um plano que o mais recente Presidente está a estruturar: substituir a frota de carros governamentais por carros elétricos produzidos nos EUA. Assim, tal como referiu no seu discurso, garante que o futuro da América é feito na América, por todos os trabalhadores da América.

Atualmente, o governo é um dos principais compradores de veículos, contando com carros, camiões e SUVs. Em 2019, o governo possuía mais de 645 mil veículos, demonstrando a dimensão da frota.

Conforme explicou Joe Biden, o objetivo da substituição por carros elétricos vai ao encontro do seu grande objetivo de gerar postos de trabalho mais sustentáveis, prevendo a criação de 1 milhão de novos empregos. Além disso, Biden referiu que a nova frota será constituída por veículos elétricos com zero emissões.

Biden quer gerar empregos e possuir uma frota mais sustentável

Previsivelmente, a substituição da frota governamental por veículos elétricos será dispendiosa e bastante demorada. Isto, primeiro, pelo acrescido custo comparativamente aos veículos tradicionais, segundo, porque grande parte dos veículos do governo são alugados, podendo atrasar o processo.

Além disso, a infraestrutura de carregamento tem de estar garantidamente pronta para dar resposta a uma frota tão grande.

Indo ao encontro do objetivo principal desta substituição, Joe Biden anunciou planos para uma utilização mais rigorosa de peças fabricadas na América nos veículos elétricos adquiridos pelo governo. Se até agora as normas ditavam que 50% das peças de um veículo fossem americanas, Biden elevará essa percentagem.

Também vamos mudar isso. A ação executiva que hoje vou assinar não só exigirá que as empresas façam mais dos seus componentes na América, mas que o valor desses componentes contribua para a nossa economia, medido por coisas como uma série de empregos americanos criados e/ou apoiados.

Disse Joe Biden.

Ainda que o atual Presidente queira substituir a frota governamental por veículos (essencialmente) americanos, é importante reter que, neste momento, o número de veículos elétricos a ser produzido nos EUA é muito reduzido, tendo em conta o volume necessário.

Em resposta a Biden, já surgiram comunicados de marcas como a Ford e General Motors. Por outro lado, nada foi dito pela Tesla.

