Os tempos do contrabando estão de volta com Smuggler Simulator

Em desenvolvimento pelos estúdios polacos 3T Games, Smuggler Simulator é um jogo de contrabando. Um simulador de contrabando.

Apesar de ainda se encontrar algo longe do seu lançamento, já se sabe bastante sobre o jogo.

Tal como o nome do jogo indica, Smuggler Simulator é um simulador de contrabando, uma das “profissões mais perigosas”, segundo os seus responsáveis.

O jogo, ainda não tem data de lançamento prevista, no entanto, já se sabe bastante sobre as suas mecânicas. Segundo o que foi revelado o foco principal de Smuggler Simulator incide na estimulação da criatividade do jogador. Não será difícil perceber onde encaixará a criatividade numa ação de contrabando e poderá resultar em situações bem interessantes. E divertidas, também…

O contrabando

Smuggler Simulator é um jogo singleplayer, que decorre em cenários open world 3D onde os jogadores terão grande liberdade para delinear as melhores formas de levar a cabo a sua atividade com sucesso.

A ideia será a do jogador fazer carreira do contrabando e dessa forma, são-lhe apresentados vários desafios onde terá de passar alguns bens para o outro lado da fronteira.

Cada localização (mapa) e respetivas missões serão criados dinamicamente (procedurally generated), o que faz com que não falte diversidade ao jogo. Seja nos objetivos das missões, seja nas possíveis formas de as levar a cabo.

Seja de forma mais subtil, ou de um modo mais espalhafatoso, o que interessa é que, no final do dia, os bens contrabandeados alcancem o outro lado da fronteira. A chave para o sucesso assenta na criatividade e o jogador terá bastante liberdade para dar azo à sua imaginação na forma de abordar cada situação.

Existirá também um grande foco no processo de criação de ferramentas e outros acessórios para levar a cabo a nossa atividade.

Outra das principais características de Smuggler Simulator será o sentido de humor que, segundo os 3T Games estará sempre presente no jogo.

Smuggler Simulator será lançado para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, algures em 2023.