Microsoft revelou que a sua compra do TikTok já não se vai realizar

A situação do TikTok nos EUA está cada vez longe de ter uma solução. Para continuar neste país terá de passar para as mãos de uma empresa americana, algo que poderá não ser uma realidade num futuro próximo.

Várias empresas estão na corrida para conseguir comprar o TikTok e assim satisfazer a vontade do presidente Trump. Uma das mais bem colocadas era a Microsoft, que agora revelou que este negócio caiu por terra e que não irá conseguir comprar esta rede social.

Microsoft não vai comprar o TikTok

As ordens do presidente Trump são claras. O TikTok tem até ao dia 12 de novembro para encontrar uma empresa americana que o compre ou deixará de poder operar no território americano. Ainda está longe de haver uma solução, mas os movimentos nos bastidores continuam.

Uma das empresas mais bem colocada para esta compra era a Microsoft. Depois de alguns rumores a empresa acabou por confirmar a sua intenção de compra e as negociações que estaria já a ter com o TikTok para esta compra.

ByteDance recusou proposta da empresa dos EUA

Do que é revelado pela empresa, terá sido a ByteDance a rejeitar a proposta da Microsoft para a compra das operações do TikTok nos EUA. Foram várias semanas de negociações, que aparentemente não chegaram a uma conclusão positiva.

Das muitas propostas que supostamente existem, a da Microsoft seria a que mais se adequaria ao que a ByteDance pretende. Restam ainda a Oracle e até o Twiter, se bem que este último dificilmente conseguirá chegar a uma proposta.

Ordem de Trump pode não se cumprir

A somar a esta notícia há igualmente a posição do governo chinês em que se opõe à venda do TikTok a uma empresa americana. Para além do segredos que o algoritmo desta rede tem, há ainda a questão desta venda ser forçada e imposta por Trump.

Está ainda longe de existir uma solução para o problema TikTok. No entanto, o dia 12 de novembro aproxima-se rapidamente e nesse dia esta rede social terá já de estar em mãos americanas para continuar a operar nesse território.